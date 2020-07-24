عميد تربية عين شمس يكشف عدد حالات اشتباه كورونا بامتحانات الفرق النهائية

قال الدكتور ماجد ابو العيين عميد كلية تربية جامعة عين شمس انه منذ بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكلية وهناك اجرءات احترازية مشددة قامت بها الكلية، منوها عن حالات اشتباه الإصابة بالكوفيد 19 والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة فقد تم رصد حالتين فقط بين الطلاب.





وأضاف عميد كلية تربية جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ذلك فى الفترة من بداية الامتحانات فى 8 يوليو وحتى الأربعاء 22 يوليو تم عزلهم وتوجيههم فى سيارة الإسعاف الخاصة بالجامعة إلى المستشفى وتم عمل المسحة وكانت نتيجتها سلبية موضحا وبناءً عليه حضر الطلاب بعد ذلك لأداء الامتحانات التالية وفقًا للجدول المعلن.









واكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس أنه تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اتخذت الكلية عددا من الاجراءات الاحترازيه بالتنسيق مع إدارة الجامعة طوال الشهور السابقة استعدادا لفترة الامتحانات.