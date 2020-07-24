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ديني

قصص للأطفال.. مع ماما إلهام.. حكاية الطماع والكلاب.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:11 م
قصص للأطفال.. مع
قصص للأطفال.. مع ماما إلهام
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محمود ضاحي
نشرت الدكتوره إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية قصة الطماع والكلب، أحد مشاريع واعظات الأزهر الموجهة للاطفال.

وقالت شاهين: إن القصة تدور بين الشيخ الطيب والرجل الطماع، الذي يعرف لغة الحيوان والطير، وكيف نصح الشيخ الطيب الرجل الطماع أن يكون العلم الذي سيقدمه له لنفع الناس وأن العلم من عند الرحمن نعمة يجب استخدامه في الخير ولو في الشر سيكون عقابه كبير.

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تنظم واعظات الأزهر الشريف مجموعة من اللقاءات الإلكترونية، ضمن فعاليات الحملة التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية لمواجهة ظاهرة التحرش، بعنوان: "التحرش جريمة أخلاقية"، وذلك من أجل توعية الفتيات بمخاطر وأسباب التحرش وطرق الوقاية.

وفي إطار تلك اللقاءات يستضيف برنامج "معكم على الهواء" الذي تقدمه واعظات الأزهر الشريف عبر تطبيق الزوم الإلكتروني يوم الجمعة القادمة الساعة العاشرة مساءً، الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء مجموعة من المحاور الخاصة بقضية التحرش، من خلال الاستماع للفتيات من مختلف المراحل العمرية لتقويم مشكلاتهن تجاه تلك القضية التي باتت مصدرًا للقلق خصوصًا في الفترة الأخيرة.

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