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ديني

فحص أول دفعة من مقدمي الخدمات بمنطقة المشاعر قبل وصول الحجاج

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:16 م
فحص أول دفعة من مقدمي
فحص أول دفعة من مقدمي الخدمات بمنطقة المشاعر قبل وصول الحجاج
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محمود ضاحي
أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم عمل مسحات فايروس كورونا( PCR) لأول دفعة من العمالة المعنيين لتقديم الخدمة بمسجد المشعر  الحرام للأطمئنان على سلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه جاري استكمال  فحص جميع مقدمي الخدمة والموظفين المباشرين لتقديم الخدمات بمنطقة المشاعر المقدسة بالتنسيق مع المراكز الصحية المعتمدة، مشيرة إلى أنها حريصة كل الحرص على تنفيذ الخطة المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن خلال هذا الموسم.
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