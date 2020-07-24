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كاملة أبو ذكري عن جزء ثان لـ بـ100 وش: مش عايزاه يبقى ماسخ .. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:12 م
كاملة أبو ذكري
كاملة أبو ذكري
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اسراء صبري
قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إنه في القريب سيكون هناك فيلم يتناول إحدى روايات نجيب محفوظ، مضيفة أن السينما لها مكانة أكبر من الدراما.

وتابعت "أبو ذكري" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "ten": "كفايا مسلسلات.. السينما أهم وأجمل وانا نفسي أرجع أعمل أفلام".

وفيما يخص مسلسل "بـ100 وش" أشارت إلى أن احتمالية وجود جزء ثان للمسلسل من عدمه تعتمد على شركة الإنتاج.

وتابعت: أنا معنديش فكرة عن وجود جزء ثاني للمسلسل، ولكن بالنسبة لي من الصعب أن أقوم بعمل جزء ثان لمسلسل بـ100 وش.. وحاسة أن كفايا على المسلسل كدا.

وفي سياق الحديث، أضافت أن وجود أجزاء لأي مسلسل يتطلب عمل منذ البداية، مشيرة إلى أنها ترى أن مسلسل بـ 100 وش حقق نجاحا لكونه جزءا واحدا، "ومش عايزاه يبقي ماسخ".

وفيما يخص تجسيد شخصيات بعض الممثلين الراحلين، قالت، "انا بفضل أننا نسيب الفنان في حالة.. الحياة الشخصيه للمثلين فيها حاجات مينفعش تظهر.. واحنا يا أما هنطلعهم ملايكه وهيبقى شكلهم ماسخ، يا أما هنضر سيرتهم.

وشددت على أنها تفضل عدم تجسيد حياة وشخصية الفنان أحمد زكي والفنانة سعاد حسني على وجه التحديد، قائلة: فيه عظماء يمكن تجسيد حياتهم غير أحمد زكي وسعاد حسني.
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