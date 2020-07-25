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برلمان

شكرى الجندى عن مبادرة كلنا واحد: جهود مشكورة من الرئيس والحكومة لدعم المواطن

السبت 25/يوليه/2020 - 07:01 ص
شكري الجندي وكيل
شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
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حسن رضوان
أشاد شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى الاستمرار فى مبادرة كلنا واحد من خلال تقديم الدعم والمساعدة للاسرة الاكثر احتياجا، معقبًا :" جهود مشكورة من الرئيس والحكومة لدعم المواطن المصرى".

وقال " الجندى" لـ"صدى البلد"، إن الشعب المصرى هو من يمتلك جميع المؤسسات بالدولة وهى منشأة من اجل خدمة الشعب ولا يوجد حجاب بين هذه المؤسسات وبين الشعب، لافتًا الى أن قيام وزارة الداخلية بتقديم الدعم لجميع الاسر الفقيرة يؤكد وطنيتها ولكنها وزارة الشعب وجيش الشعب وهما الاثنين لحمة واحدة من شعب مصر.


وأوضح عضو مجلس النواب، أن جميع مؤسسات الدولة تمتلك قاعدة بيانات يتوفر فيها جميع المعلومات اللازمة التي تحتاجها من اجل تقديم العون والمساعدة للمواطنين والرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم ذلك جيدا ولذلك أطلق سلسلة مبادرات من أجل أن يعيش المواطن المصرى حياة كريمة.




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