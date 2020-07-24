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توك شو

كاملة أبو ذكري: أتمنى نسيب أحمد زكي نايم في حاله.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:23 م
الفنان الراحل أحمد
الفنان الراحل أحمد زكي
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اسراء صبري
قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إن محمد رمضان ممثل جميل وموهوب، ويمكنه تجسد شخصية الفنان أحمد زكي، جاء ذلك تعليقا منها فيما يخص تجسيد رمضان لشخصية الفنان الراحل.

وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "ten"، قائلة: "بعد ما شوفت تصريح هيثم أحمد زكي، بفضل أننا نسيب أحمد زكي نايم ومرتاح وفي حاله".

وأوضحت، أنه بالفعل بدأت العمل فيما يخص تنفيذ أحد روايات نجيب محفوظ إلى فيلم، معقبة: "مستنيه كاتبة الفيلم مريم نعوم تنتهي من كتابة النسخة الأولى من السيناريو، لافتة إلى أن النسخة الأولى من السيناريو ستكون جاهزة في أول أغسطس، ومن ثم سيتم العمل على اختيار الأدوار".

وواصلت: "مش حاسة بانتعاش حقيقي في الحركة السينمائية"، متابعة: "احنا كنا بنعمل 100 فيلم في السنة، وكنا بنبقي موجودين في أهم المهرجانات إللي في العالم".

وأضافت: الحالة السينمائية لدينا متدهورة، معقبه: "أتمنى أن تدعم الدولة السينما الفترة القادمه بشكل كبير وحقيقي، لأن السينما وجهة كبيرة للبلاد".
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