وكيل دينية النواب يطالب المالية بعدم محاسبة الأوقاف عن فاتورة كهرباء المساجد

طالب شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وزارة المالية بعدم محاسبة وزارة الأوقاف على استهلاك الكهرباء والمياه لدور العبادة من المساجد.









وقال "الجندى لـ"صدى البلد"، يجب أن لا تقوم الحكومة بمطالبة المواطنين باستهلاك الكهرباء والمياه بالنسبة للمساجد، متابعًا:" المكاتب الحكومية التي تمتلك مكيفات هواء استهلاكها ثلاثة أضعاف استهلاك المساجد".









وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة قامت بتقديم توصيات للحكومة تتضمن إعفاء دور العبادة من هذه الرسوم نهائيا فى حضور ممثل وزارة الأوقاف وأعضاء اللجنة الدينية.









وتتبني لجنة الشئون الدينية إعفاء دور العبادة من رسوم الكهرباء والمياه حيث قررت عرض الأمر على مجلس النواب للتشاور مع الحكومة في هذا الشأن بناء على طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار وعبد الرازق زنط حيث طالبا الحكومة خلال لجان عقدتها اللجنة بالموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات المياه والكهرباء. الأمر



وكانت اللجنة قد عرضت طلبات الإحاطة على جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف حيث اكد أن إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات المياه والكهرباء ليس من اختصاص وزارة الأوقاف وإنما من اختصاص وزارة المالية.



وأوضح طايع للنواب ردا على طلبات الإحاطة " وزارة الأوقاف تقوم فقط بالتصديق على فواتير الكهرباء و ان المطالبة بالإعفاء قرار حكومي لا علاقة له بوزارة الأوقاف.



