تعرف على الإجراءات الاحترازية التي ستشهدها لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

اقرأ ايضا |





حيث قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني ، أنه قد أصدر تعليمات لجميع رؤساء اللجان توصي بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان.





وأكد نائب وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم من اليوم قياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا قبل دخول اللجان ، وتوزيع كمامة قطنية، وواقي بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب.









كما أشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل.



