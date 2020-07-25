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تعليم

تعرف على الإجراءات الاحترازية التي ستشهدها لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

السبت 25/يوليه/2020 - 08:01 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020 سوف تشهد اليوم السبت ، اهتماما بالغا بتنفيذ اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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حيث قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني ،  أنه قد أصدر تعليمات لجميع رؤساء اللجان توصي بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال  الامتحانات قبل وبعد كل امتحان.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم من اليوم قياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا قبل دخول اللجان ، وتوزيع كمامة قطنية، وواقي بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب.


كما أشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل.

جدير بالذكر أنه ، تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور اول" اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020 ، ويؤدي الطلاب اليوم الامتحان في اللغة العربية.

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات.
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