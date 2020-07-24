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المنتدى العربى الأوروبى بجنيف: أردوغان ارتكب جرائم حرب بحق الأكراد فى سوريا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى والأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن تركيا يحدث بها انتهاكات منذ محاولة الانقلاب العسكرى الذى جرى فى أنقرة قبل 4 أعوام.

وقال نصرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، إن أردوغان يقوم بعمليات قمعية ضد خصومه بشكل كبير فى قطاعات مختلفة بتركيا، وعلى رأسها الجيش.

أضاف رئيس المنتدى العربى والأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن تركيا تحولت إلى أكبر سجن للصحفيين للعام الثانى على التوالى، كما منع أردوغان التغطية الإعلامية الخارجية لعدم كشف الحقائق التى تحدث فى تركيا من عمليات قمع وانتهاكات كبيرة فى حق الأتراك.

وأوضح أن أردوغان منع أيضا المنظمات الدولية من دخول تركيا لتوثيق الجرائم الكبيرة التى يقوم بها، متابعا قائلا: "هناك ارتفاع عدد كبير من الاختفاء القسرى والقتل خارج نطاق القانون فى تركيا".

وتابع: "هناك تجاوزات كبيرة تحدث فى حق اللاجئين السوريين بشكل يتنافى مع المواثيق الدولية فى تركيا، كما أن الفكر الاستعمارى الذى ينتهجه أردوغان بمثابة جرائم حرب، مثل ما حدث فى سوريا بحق الأكراد كتهجيرهم وقتلهم ورغم ذلك هناك صمت تماما من قبل المجتمع الدولى"، مشيرا إلى أن تدخل فى تركيا طمعا فى النفط والبترول.

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