أسمهان.. 5 أسرار من حياتها الفنية وعلاقتها بالقضية الفلسطينية

كانت الفنانة أسمهان طاقة فنية جديدة يمكن أن تؤثر على الساحة الفنية بأكملها، وعلى الرغم من موهبتها الفذة، إلا ان أفعالها الطائشة كانت سببا في خروجها عن المنافسة والحياة في سن مبكرة.





يقال إن شقيق أسمهان الفنان فؤاد الأطرش كان سببا في إبعادها عن الفن إذ حاول بشتى الطرق أن ينحيها عن وجهتها في الفن وكان رافضا تماما لخضوها عالم الفن.

تزوجت أسمهان 5 مرات المرة الأولى بإيداع من شقيقها فريد الأطرش بغرض إبعادها عن الحياة الفنية، إذ ذهب إلى ابن عمه الامير حسن الاطرش مطالبا بضرورة الزواج من شقيقته لإثنائها عن العمل في الفن، وبالفعل تم الزواج إلا أنه لم يدم طويلا إذ حصلت أسمهان على الطلاق وعادت إلى مصر سرا.





عادت أسمهان إلى مصر مرة أخرى ، وكان كل من تقع عليه عينيه يحبها لذا كان المخرج احمد بدرخان مخرج فيلمها الأول "انتصار الشباب " هو الزوج الثاني إلا أنها لم تستمر سوى 40 يوما.





كانت أسمهان مهتمة بالقضية الفلسطينية ولما كانت في زيارة إلى القدس التقت الفنان القدير يوسف وهبي ليطالبها بالعودة إلى مصر للمشاركة في بطولة فيلم "غرام وانتقام" إلا أنه لأسباب لها علاقة بالملكة نازلي ورئيس الديوان أحمد حسن كان هناك قرار بعدم دخولها مصر إلا أن "وهبى" رأى أنه من الممكن أن يتحايل على الأمر من خلال زواجها من "فايد محمد فايد" إلا أن زواجهم لم يدم سوى 25 يوم.





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