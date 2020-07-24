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محافظات

العاصمة تتصدى لمخالفات البناء.. حملات مكبرة ضمن الموجة الـ 16

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:52 م
حملات مكبرة ضمن
حملات مكبرة ضمن الموجة الـ 16
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عبد العزيز جمال

شهدت أحياء محافظة القاهرة نشاطا مكثفا في اطار انطلاق الموجة 16 لإزالة مخالفات البناء و التعديات على أملاك الدولة والتصدي لمافيا البناء المخالف.


وفي هذا السياق قام حي النزهة بحملة كبرى شملت ازاله الاعمال المخالفه في العقار رقم 23 مربع 1312 شارع هيئه الميناء لقيام المخالف بالتعدي على خط التنظيم وعمل بوابه حديديه للشقه السكنيه بالدور الارضي لتمكنه من قيامه باعمال تعديلات معماريه مخالفه بدون ترخيص و تم ازاله كافة المخالفات وتحرير محضر للمخالف وعرضه على النيابه العسكريه.


كما تم ايقاف اعمال مخالفة بدون ترخيص بالمحل الكائن اسفل العقار رقم 54 شارع واحد شيراتون والتحفظ على المعدات وتحرير محضر للمخالف والعرض على النيابه العسكريه ، وقامت أجهزة الحي بايقاف اعمال تركيب برج محمول لإحدى شركات الاتصالات أعلى سطح العقار رقم 46 ب شارع محمد رمزي بدون ترخيص.


أما حي حدائق القبة فام بايقاف اعمال لبناء مخالف بالعقار4 شارع روفائيل سليمان ،كما تم ازالة تعديات على أملاك الدولة بشارع ترعة الجندي وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية ، كما شهد حي دار السلام بازالة مخالفات بالدور الخامس بالعقار رقم 2 شارع امين محمد متفرع من ش 9 امام محطة مترو حدائق المعادى.


اما حي غرب مدينة نصر فتم ازالة التعديات على اراضى املاك الدولة بمنطقة عمارات صف الضباط بالحى السادس ، كذلك قام حي البساتين بإيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم ١٢ شارع ٢٦٩ من شارع النصر المعادي الجديدة.


وأكدت محافظة القاهرة على استمرار حملاتها علي المخالفين مع اتخاذ الاجراءات القانونية بناءا علي توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

العاصمة تتصدى لمخالفات البناء.. حملات مكبرة ضمن الموجة الـ 16
العاصمة تتصدى لمخالفات البناء.. حملات مكبرة ضمن الموجة الـ 16
العاصمة تتصدى لمخالفات البناء.. حملات مكبرة ضمن الموجة الـ 16
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