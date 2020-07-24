العاصمة تتصدى لمخالفات البناء.. حملات مكبرة ضمن الموجة الـ 16

شهدت أحياء محافظة القاهرة نشاطا مكثفا في اطار انطلاق الموجة 16 لإزالة مخالفات البناء و التعديات على أملاك الدولة والتصدي لمافيا البناء المخالف.





وفي هذا السياق قام حي النزهة بحملة كبرى شملت ازاله الاعمال المخالفه في العقار رقم 23 مربع 1312 شارع هيئه الميناء لقيام المخالف بالتعدي على خط التنظيم وعمل بوابه حديديه للشقه السكنيه بالدور الارضي لتمكنه من قيامه باعمال تعديلات معماريه مخالفه بدون ترخيص و تم ازاله كافة المخالفات وتحرير محضر للمخالف وعرضه على النيابه العسكريه.





كما تم ايقاف اعمال مخالفة بدون ترخيص بالمحل الكائن اسفل العقار رقم 54 شارع واحد شيراتون والتحفظ على المعدات وتحرير محضر للمخالف والعرض على النيابه العسكريه ، وقامت أجهزة الحي بايقاف اعمال تركيب برج محمول لإحدى شركات الاتصالات أعلى سطح العقار رقم 46 ب شارع محمد رمزي بدون ترخيص.



