برلمانى يطالب بالاستفادة من صناديق تبرعات المساجد فى سد احتياجات الأسر الفقيرة

قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دور العبادة عبارة عن أماكن مقدسة وليست هادفة للربح وينبغى اعفائها نهائيا من اى اعباء سواء كانت كهرباء او مياة او غيرها.









وأكد "حنفى" لـ"صدى البلد"، ضرورة أن يكون هناك تشريع إعفاء دور العبادة، لافتًا الى أن هذه الرسوم التى يتم تحصيلها تتم عن طريق تطبيق قانون يلزم ذلك واعفاء المساجد او دور العبادة يجب أن يكون بقانون أيضا.





وأشار عضو مجلس النواب، ضرورة أن يتم الاستفادة من المبلغ الموجود صناديق التبرعات بالمساجد فى تطوير الحي ومساعدة الفقراء وتوفير وجبات غذائية وسد احتياجات الأيتام وغيرها.



