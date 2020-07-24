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رياضة

المدير الفني للرجاء يكشف عن رسالته لـ لاعبي الفريق

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:56 م
فريق الرجاء المغربي
فريق الرجاء المغربي
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ياسمين تيسير
كشف جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي عن رسالته لـ لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالاضافة لـ قرب استئناف الدوري المغربي.

وأكد السلامي في تصريحات لـ قناة " LE 360 " أن  الفريق ينافس على 3 بطولات مهمة خلال الموسم الجاري سواء كانت البطولة الافريقية او كأس محمد السادس او الدوري المغربي مشددا أنه يثق في قدرات لاعبية وامكانية التتويج بـ 3 بطولات. 


وتابع: أن فريقه قادر على الفوز على كافة الفرق التي سيواجهها الفترة المقبلة.

وأكمل: أكد للاعبين على ثقته بهم وانهم افضل فريق وطالبهم بضرورة الفوز بـ تلك البطولات.
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