المدير الفني للرجاء يكشف عن رسالته لـ لاعبي الفريق

كشف جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي عن رسالته لـ لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالاضافة لـ قرب استئناف الدوري المغربي.





وأكد السلامي في تصريحات لـ قناة " LE 360 " أن الفريق ينافس على 3 بطولات مهمة خلال الموسم الجاري سواء كانت البطولة الافريقية او كأس محمد السادس او الدوري المغربي مشددا أنه يثق في قدرات لاعبية وامكانية التتويج بـ 3 بطولات. أنه









وتابع: أن فريقه قادر على الفوز على كافة الفرق التي سيواجهها الفترة المقبلة.



