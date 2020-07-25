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التنمية المحلية تكشف أسعار جدية التصالح في المخالفات المتنوعة

السبت 25/يوليه/2020 - 12:07 ص
متحدث التنمية المحلية
متحدث التنمية المحلية خالد قاسم
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حمزة شعيب
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل التقدم على التصالح على العقار مع المواطنين.

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "صاحب العقار هو الملزم بتسديد قيمة المخالفة على العقار".

وأضاف:" وزير التنمية المحلية أرسل لجميع المحافظات اسعار جدية التصالح في المخالفات المتنوعة، متابعا: "على سبيل المثال رسوم مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية على مستوى المدينة 20 الف على مستوى القرى 5 آلاف".

وأردف:" مخالفة الردود على مستوى المدن 40 الف وعلى مستوي القري 10 آلاف، أما الزيادة في غرف السطح على مستوى المدن 50 ألف، على مستوى القري 12".

أما فيما يتعلق بتحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به، قال متحدث التنمية المحلية، إن رسوم مخالفة البدروم على مستوى المدن تصل ‘إلى 120 ألف، أما في القرى تصل 30 ألف".

ونوه إلى أنه يحق للمخالفين تسديد رسوم التصالح بالتقسيط على 3 أعوام.
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