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فن

أخبار الفن | حبيبة أحمد سعد الجديدة.. إسدال روبي.. كليب عمرو دياب في عيد الأضحى

السبت 25/يوليه/2020 - 12:21 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر الفنان حمادة هلال عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له برفقة والدته طالبا الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

حالة كبيرة من الجدل، سيطرت على السوشيال ميديا بعد ظهور حبيبة الفنان أحمد سعد، الجديدة والتي تُدعى علياء بسيوني، ما دفع الكثيرون للبحث عنها، ومعرفة المزيد من المعلومات حولها، والتي نستعرضها من خلال السطور التالية: 

سخر إسلام صيام، زوج شقيقة الفنانة روبي، من صورتها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، وظهرت فيها مرتدية بيجاما صفراء، لفتت بها أنظار متابعيها.

كشف برنامج ET بالعربي، عن اسم العمل الجديد الذي يجمع بين المخرج طارق العريان، والهضبة عمرو دياب، إذ يحمل الكليب عنوان «يا بلدنا يا حلوة»، والذي تم الإنتهاء من تصويره في شارع المعز التاريخي بالقاهرة. 

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