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وزارة الأوقاف: ندرس عودة صلاة الجمعة عقب عيد الأضحى.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 12:30 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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اسراء صبري
قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف يدرس فكرة عودة صلاة الجمعة بعد عيد الأضحى، لافتا إلى أن وزير الأوقاف يدرس حاليا وجهات النظر فيما يخص عودة صلاة الجمعة مع قيادات الوزارة.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة " الأولى المصرية" أن دراسة العودة بيتم من خلال مديري المديريات الإقليمية في الأقاليم، ومن ثم سيتم تناول الأمر مع القطاع الديني، وبعد ذلك سيتم عرض تلك الدراسات على لجنة الأزمات الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف أن أصدار القرار فيما يخص عودة صلاة الجمعة سيكون بعد عيد الأضحى وبعد موافقة لجنة إدارة الأزمات، متابعا: نأمل أن تكون العودة بعد عيد الأضحى.

وتابع: حتى الآن لم يحدد موعد العودة أو حتى كيفية العودة، ولكن الأمر كله محل الدراسة، وذلك من أجل الإتفاق على كيفية تطبيق الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا.

وقال: حتى الآن يتم دراسة وجهات النظر الخاصة بالأمر، وفيما يخص تحديد مدة 7 دقائق لخطبة الجمعة، قال" لا يمكن أبدا أن يكون هناك خطبة في 7 دقائق لا يمكن أن تختزل".

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