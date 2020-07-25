بعد دعمه من منصة الجونة.. فيلم 200 متر يصل أيام فينيسيا

أعلنت مسابقة "أيام فينيسيا"، الموازية لمهرجان فينيسيا السينمائي، عن مشاركة الفيلم الروائي الفلسطيني الطويل "200 متر" ضمن برنامج مسابقتها في الدورة الـ77 للمهرجان.
الفيلم من كتابة وإخراج أمين نايف، ومن إنتاج مي عودة، ومن بطولة الممثل علي سليمان. شارك فيلم "200 متر" ضمن المشروعات في مرحلة التطوير في الدورة الأولى لمنصة الجونة السينمائية في مهرجان الجونة السينمائي، حيث حصل آنذاك على جائزة مينتور آرابيا لتمكين الأطفال والشباب، وقدرها 5000 دولار أمريكي.
الفيلم من كتابة وإخراج أمين نايف، ومن إنتاج مي عودة، ومن بطولة الممثل علي سليمان. شارك فيلم "200 متر" ضمن المشروعات في مرحلة التطوير في الدورة الأولى لمنصة الجونة السينمائية في مهرجان الجونة السينمائي، حيث حصل آنذاك على جائزة مينتور آرابيا لتمكين الأطفال والشباب، وقدرها 5000 دولار أمريكي.