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تعليم

إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعة.. جامعة طنطا: لا صحة لوفاة رئيس الجامعة

السبت 25/يوليه/2020 - 01:57 ص
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
نفى مجلس إدارة جامعة طنطا، شائعة وفاة رئيسها الدكتور مجدي سبع اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة .

وأكدت الجامعة في بيان لها أنه "لا صحة للشائعة ورئيس الجامعة بخير ويمارس مهام عمله، وأن ما يتم تداوله عار تماما من الصحة".

في المقابل أكد الدكتور وليد العشرى المتحدث الإعلامي بمجلس إدارة جامعة طنطا أن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول شائعة وفاة "سبع" رئيس جامعة طنطا تعد معلومة غير صحيحة وتهدف إلى إثارة البلبلة والفزاعة بين أعضاء هيئة التدريس ونواب الجامعة وطلاب الكليات المختلفة.

وأشار "العشري" أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وحول الصفحات الوهمية التي روجت علي مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال الميديا .
إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعة.. جامعة طنطا: لا صحة لوفاة رئيس الجامعة
إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعة.. جامعة طنطا: لا صحة لوفاة رئيس الجامعة
إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعة.. جامعة طنطا: لا صحة لوفاة رئيس الجامعة
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