أستون فيلا يحتفل بذكرى مرور عام على تعاقده مع المصري تريزيجيه

احتفى نادي أستون فيلا الإنجليزي بذكرى مرور عام على تعاقدهم مع المصري محمود حسن تريزيجيه، وذلك عبر موقع "تويتر" قادما من نادي قاسم باشا فى الصيف الماضي.





وانتقل تريزيجيه إلى أستون فيلا قادمًا من قاسم باشا، في الصيف الماضي.





ونشر الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا، عبر تويتر، مقطع فيديو لـ تريزيجيه وهو يسجل هدف فوزهم على آرسنال الأسبوع الماضي.





وكتب النادي: "عام لـ تريزيجيه في أستون فيلا".





وكان تريزيجيه قد ترك بصمة واضحة مع أستون فيلا، خلال ذلك العام، حيث شارك في 40 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة.





وجاءت أهداف تريزيجيه أمام الفرق الكبرى وفي مباريات هامة، حيث سجل هدفًا أمام ليفربول وولفرهامبتون وتشيلسي وآرسنال، وهدفين ضد كريستال بالاس، في الدوري الإنجليزي.





كما سجل تريزيجيه هدف تأهل أستون فيلا إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، أمام ليستر سيتي في الدقيقة 93.



