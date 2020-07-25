نادر شوقي: رمضان صبحي مطلوب في 5 أندية أوروبية ونادي مصري فاوضه بمبلغ خيالي.. مشكلتي مع أحمد فتحي فى طريقة رحيله وعلاقتي الإنسانية به كبيرة.. حسام غالي قادر على رئاسة الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي، أن موكله تلقى عرضًا مغريًا من أندية الدوري المصري.





وأضاف وكيل أعمال رمضان صبحي في حواره مع الإعلامي أخمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من صباح السبت :"رمضان صبحي لن يلعب في مصر سوى مع الأهلي فقط، وسيستمر في الأهلي لأنه بيته إذا لم يخض تجربة الاحتراف".





وتابع :"نادي هدرسفيلد يريد بيع رمضان صبحي لأن عقده سينتهي بعد موسمين، لذا النادي الإنجليزي يريد الاستفادة المالية من بيع اللاعب ، رمضان تلقى عرضًا عندما سمعته استغربت، لأن هذا العرض سيجعل أي لاعب يرفض الاحتراف".





وعن موقف الأهلي من شراء عقد صاحب الـ23 عامًا، أوضح :"موقف الأهلي واضح وهو شراء اللاعب، جمعتني جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي وأيضًا الخطيب عقد جلسة مع رمضان في شهر أبريل الماضي تم الاتفاق من خلالها على الخطوط العريضة في مستقبل اللاعب".





وحول مستقبل رمضان من الاحتراف الأوروبي :"يوميًا أتلقى عروضًا من أندية الدوري التركي، أيضًا كان لديه عرضًا من اليونان وروسيا والبرتغال وألمانيا".





وفى سياق آخر كشف نادر شوقي، عن موقفه الحالي مع أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي والذي وقع على عقود انضمامه لـ بيراميدز مطلع الموسم المقبل، في الفترة الأخيرة.





شوقي قال "علاقتي مع أحمد فتحي على المستوى الإنساني لا توجد بها مشكلة ، عندما أعلنت زوجته مرضها بفيروس كورونا، أرسلت له رسالة إلا أنه لم يرد على رسالتي".





وعن موقفه مع أحمد فتحي بعد قرار توقيعه لبيراميدز، أوضح :"لا توجد مشكلة عندي في الاختيار، لكن المشكلة في تنفيذ الاختيار".





وأنهى :"من وجهة نظري أن كان على أحمد فتحي الاستمرار في صفوف الأهلي خاصة أنه اقترب من إنهاء مسيرته، لذا كان عليه التفكير في المستقبل".

وأعلن نادر شوقي في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أنه لن يستمر في عمله مع أحمد فتحي بعد قراره بالانتقال لصفوف بيراميدز.





وأكد نادر شوقي أنه لا ينتمي للعمل في النادي الأهلي مطلقًا وأنه في الموسم الماضي طلب لاعبين من الزمالك إلا أن إدارة النادي رفضت الأمر بخلاف أنه سبق وان عمل مع عمرو زكي وعمر جابر ومحمد إبراهيم لفترة وغيرهم من اللاعبين.

وأوضح أن أكرم توفيق لاعب الأهلي والمعار للجونة حاليًا من مصلحته البقاء في الفريق وعدم العودة مجددًا للأهلي خلال الموسم المقبل بسبب فرص اللاعب في المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وتحدث نادر شوقي عن أنه يعي قيمة النادي الأهلي وشخصيته لذلك أراد اكتساب بعض الصفات التي يتمتع بها لاعبوه ونقل خبراتهم للفريق في بطولة الدوري.





وعن حسام غالي قال نادر شوقي غن قائد الأهلي وافق على مهمة العمل في الأشهر الستة الأولى بدون مقابل مالي نهائيًا فى نادي الجونة كمدير للكرة.





وأضاف شوقي: "طلبت من حسام غالي العمل في الجونة وقلت له أنني بحاجة له في الفريق وكان يومها الفريق خاسرًا من وادي دجلة بهدف نظيف إلا أنه وافق وقالي لي أنا معاك".





وأكمل: علاقتي بحسام غالي قوية جدا كونه رجل صاحب كلمة، والدليل عدم موافقته على عرض لتنظيمم مباراة اعتزاله مقابل 19 مليون جنيه لأنه قد أعطى كلمة لرجل فى الإمارات بتنظيمه مهرجان اعتزاله.





واختتم: مقومات حسام غالي منذ أن كان لاعبا صغيرا تؤهله الى رئاسة النادي الأهلي يوما ما ، ولا توجد خلافات مع الخطيب مطلقا".