احذر الحمولة الزائدة في السيارة أثناء السفر

الكثير من العائلات تستعد للسفر بسياراتهم في إجازة عيد الأضحى المبارك وفي المعتاد يقوم أفراد الأسرة بتحميل السيارة بالكثيرة من الامتعة وهو ما يمثل خطورة على سلامة السيارة ومستخدمي الطريق الآخرين.



كما نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني قائدي السيارات بإعادة ضبط كشافات السيارة قبل القيام بالسفر في حال تحميلها بشكل كامل وذلك لعدم إبهار مستخدمي الطريق الآخرين بفعل ضوء السيارة.



كما أوضح خبراء الهيئة أن تحميل السيارة بشكل كامل يزيد من وزن الجزء الخلفي للسيارة وهذا يؤدي إلى رفع مقدمة السيارة قليلا وبالتالي يتغير اتجاه أنوار الكشافات إلى الأعلى ويشكل خطر إبهار القادمين في الاتجاه المعاكس.



واكد الخبراء الألمان إلى أنه يمكن معرفة طريقة إعادة ضبط الكشافات عن طريق الإطلاع في دليل الاستعمال الخاص بالسيارة أو يمكن إعادة ضبط ارتفاع انارة الكشافات باستخدام وحدة ضبط على يسار عجلة القيادة.



ونصح الخبراء قبل السفر بإجراء فحص كامل على جميع تقنيات السيارة والفرامل ومستوى السوائل والزيوت وإعادة ضبط ضغط هواء الإطارات وفقا للحمولة والركاب.



