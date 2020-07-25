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أخبار العالم

ترامب: أمريكا أكثر دولة تعاملت مع الصين بحزم

السبت 25/يوليه/2020 - 05:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة هي أكثر دولة تعاملت مع الصين بحزم، وذلك في خضم التوتر المشتعل بين البلدين على خلفية ملفات عديدة أبرزها حقوق أقلية الأويجور المسلمة في إقليم شينجيانج الصيني. 

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع مؤسس موقع "بارستول سبورتس"، ديف بورتنوي: "الأصعب من الصين هو التعامل داخل الولايات المتحدة وليس مع روسيا أو كوريا الشمالية". 

ودخل التوتر بين إدارة ترامب والصين مرحلة جديدة، بعد اتهام الأولى لقنصيلة الصين في هيوستين بالتجسس لصالح بكين في أكثر من 25 مدينة.

ومنحت الولايات المتحدة الصين ما يقرب من 72 ساعة "لوقف جميع العمليات والأحداث" في قنصليتها في هيوستن يوم الثلاثاء، وفقا لوزارة الخارجية الصينية، التي وصفت الخطوة بأنها "تصعيد غير مسبوق"، وسط توتر مستمر بين البلدين.

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