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مصر تسجل 659 إصابة جديدة و38 حالة وفاة بكورونا.. إسرائيل تقصف سوريا.. وأجراس كنائس اليونان تقرع حزنا على آيا صوفيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السبت 25/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
  • الاتحاد الأفريقي: نجهز لجولة جديدة من التفاوض حول سد النهضة
  • الديوان الأميري الكويتي: الصورة المتداولة لأمير البلاد غير صحيحة
  • برلمان تونس يحدد موعد جلسة سحب الثقة من الغنوشي
  • قيس سعيد: أي اعتداء يطال تونس سنرد عليه عسكريا
  • السعودية: لا استثناءات في حج هذا العام


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن مصر أعلنت تسجيل 659 اصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 38 حالة وفاة جديدة ناجمة عنه، مشيرةً إلى خروج 904 أشخاص من المستشفيات إثر تعافيهم من الإصابة بالفيروس بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع بذلك اجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31970 شخصا.

ونقلت "الأنباء" عن وزارة الخارجية المصرية قولها إن  قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت الثلاثاء حول سد النهضة قد أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلا حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.

وأشارت إلى أنه تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الجريدة" عن وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح قوله إنن الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنها صورة منسوبة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هي صورة غير صحيحة.

وقالت "القبس" إن مجلس النواب التونسي اتفق على عقد جلسة عامة برلمانية للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي الخميس المقبل.

ونقلت "الوطن" عن الرئيس التونسي قيس سعيد قوله إن المؤسسة العسكرية لبلاده مستعدة للتصدي لكل من يحاول التعدي على الدولة والخروج عن الشرعية سواء من الداخل أو الخارج، مشددًا على أن الدولة ستوفر كل إمكانياتها لكشف حقيقة اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين اغتيلا في 2013، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز سري تابع لحركة النهضة.

وذكرت "الراي" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، مساء الجمعة، أن مروحيات إسرائيلية  ضربت أهدافا عسكرية في الجنوب السوري ردا على إطلاق نار من هضبة الجولان المحتل في وقت سابق من اليوم نفسه.

ونقلت "الأنباء" عن مصدر عسكري قوله إن طائرات هليكوبتر إسرائيلية استهدفت 3 مواقع في القنيطرة بجنوب غرب سوريا بصواريخ موجهة مضادة للدبابات، ما أسفر عن إصابة شخصين. 

وذكرت "الوطن" أن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن أكد أن المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ولا استثناءات لأحد في موسم الجح، مضيفًا أنه لن يؤدي فريضة الحج هذا العام أي مسؤول حكومي أو مشارك في خدمة الحجاج، مشيرًا إلى أن الأهم في هذا الموسم هو ضمان سلامة ضيوف الرحمن، والكوادر العاملة في خدمة الحجيج.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن أجراس الكنائس في كل أرجاء اليونان قرعت حدادا أمس الجمعة تزامنا مع إقامة أول صلوات إسلامية منذ نحو تسعة عقود في معلم آيا صوفيا التاريخي الذي تم تحويله إلى مسجد.
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