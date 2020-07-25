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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا .. هاشتاج مصر 100 مليون_عسكري يتصدر تويتر... رامي جمال يحتفل بعيد ميلاده.. عمر كمال يعلن عن موعد حفلته بدبي

السبت 25/يوليه/2020 - 07:53 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


نشرت الفنانة بدرية طلبة فيديو جديد تتحدث فية عن خادمتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام. 

وقالت بدرية طلبة : بتعامل مع سمية  بكل احترام و طيبة مش عشان اظهر اني ست طيبة  ولكن  هي تستاهل كدا، و بعاملها زي بناتي


احتفل الفنان رامى جمال بعيد ميلاده ال ٣٦ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" .

وظهر رامى جمال فى الصورة بجانب زوجتة وجاءت التعليقات كالاتي :
ربنا يخليكوا لبعض ،كل سنة و انت طيب ، شكلوا تجننوا


شاركت الفنانة هنا الزاهد  بفيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك .

وظهرت هنا الزاهد برفقة اختها بمقطع كوميدي من احدي المسرحيات القديمه  لحسن حسني بجملة :انتي ملكوش  اهل ، اب،اخ يربيكم و يكسر ضلوعكم.

اعلن مغني المهرجانات عمر كمال عن حفلتة بدبي يوم الاحد الموافق ٢٦ يوليو  عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي تيك توك 

ونشر مغني المهرجانات عمر كمال فيديو  جديد عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام  ،و علق قائلا :يوم الاحد الي جي اكبر حفلات دبي
نشر محمود  كهربا لاعب النادي  الأهلي صورة جديد له من الاهلي  تحمل عنوان نسر المباراة  عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب محمود كهربا معلقا : الحمد للة


بعد موافقة مجلس النواب بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري . 

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج # مصر100مليون_عسكري  ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا
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