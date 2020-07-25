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تعليم

اليوم.. انطلاق ماراثون امتحان الدبلومات الفنية في شمال سيناء

السبت 25/يوليه/2020 - 09:40 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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احمد صالح
تنطلق اليوم، السبت، امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة شمال سيناء، حيث يؤدي 4579 طالبا وطالبة الدبلومات الفنية بمحافظة شمال سيناء، أول امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019_2020م في مادة اللغة العربية، وتبدأ الساعة الثانية عشرة امتحانات الدبلومات نظام الـ٣ سنوات.


وقد تقرر أداء امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي الزراعي بمدرسة عوتالله الثانوية الزراعية بقاطية / بئر العبد، في المقر الجديد بمدرسة سالمان اليماني الإعدادية بقرية نجيلة ببئر العبد.


وقال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن 2738 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بالتعليم الصناعي، و1146 بالتعليم التجاري، و617 بالتعليم الزراعي، و96 بالتعليم الفندقي.


وأضاف أن إجمالي عدد اللجان 15 لجنة على مستوى المحافظة، منها 8 لجان بإدارة العريش، و4 بإدارة الشيخ زويد، و٣ بإدارة رفح التعليمية.


وطالب الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية بساعتين، والخضوع للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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