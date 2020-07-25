اليوم.. انطلاق ماراثون امتحان الدبلومات الفنية في شمال سيناء









وقد تقرر أداء امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي الزراعي بمدرسة عوتالله الثانوية الزراعية بقاطية / بئر العبد، في المقر الجديد بمدرسة سالمان اليماني الإعدادية بقرية نجيلة ببئر العبد.





وقال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن 2738 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بالتعليم الصناعي، و1146 بالتعليم التجاري، و617 بالتعليم الزراعي، و96 بالتعليم الفندقي.





وأضاف أن إجمالي عدد اللجان 15 لجنة على مستوى المحافظة، منها 8 لجان بإدارة العريش، و4 بإدارة الشيخ زويد، و٣ بإدارة رفح التعليمية.



