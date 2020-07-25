وداعا للمركزية.. لميس سلامة تكشف عن أهم الافتتاحات خلال الأيام القادمة

أشادت الإعلامية لميس سلامة، بما تم إنجازه من مشروعات وتحقيق تقدم كبير في جميع المستويات، مؤكدة أن الدولة تبذل قصارى جهدها لرفع مستوى معيشة المواطن؛ بافتتاح المشروعات القومية العملاقة والخدمية ذات التأثير القوي.





وأضافت لميس سلامة، أثناء تقديم برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما تم القيام به مشروعات كان بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزارات والهيئات الحكومية.





وتابعت لميس سلامة، أن مشروعات الدولة الجديدة ألغت فكرة المركزية، فأصبح الاهتمام بكل جزء في الدولة من قرى ونجوعها إلى محافظتها الكبرى والرئيسية يقع في عين الاعتبار، وتحت التنمية والتطور وفقا لخطة الدولة.





وأشارت إلى أنه خلال الأيام القادمة وقبل عيد الأضحى سيتم افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضم 6 محطات.