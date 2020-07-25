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مستشفى كفر الدوار في طابور شرف للاحتفال بخروج المتعافين من كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 10:25 ص
مستشفى كفر الدوار
مستشفى كفر الدوار تحتفل بالمتعافين من كورونا
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فرح علاء الخولي
أكدت الإعلامية لميس سلامة، جدارة أطباء مصر والأطقم الطبية في تلك الفترة في مواجهة تفشي جائحة كورونا، وأنهم على قدر كبير من المسئولية والأمانة المهنية؛ أثناء وقوفهم كجبهة أولى للتصدي للوباء.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مؤشر الإصابات بدأ ينخفض، وتم تحقيق استقرار في عدد حالات المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن هذا يعد تقدما كبيرا ونجاحا للمنظومة الصحية.

وأبدت أملها في أن يتم تسجيل صفر إصابات بجميع المحافظات، لافتة إلى أنه تم بالفعل تسجيل صفر إصابات جديدة في بعض المحافظات خلال الأيام الماضية، وبدأت عدة مستشفيات عزل العودة إلى تخصصاتها ومن تلك المحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضحت أنه خلال الأيام الماضية تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح ترند، وهذا لعمل الطاقم الطبي بمستشفى كفر الدوار "طابور شرف"؛ للاحتفال بخروج المتعافين من فيروس كورونا.

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