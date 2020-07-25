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حوادث

نشرة مرورية.. سيولة بمعظم محاور القاهرة الحيوية

السبت 25/يوليه/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تشهد معظم محاور القاهرة الحيوية،سيولة مرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير؛ حيث يتم التعامل الفورى معها.

ومن بين تلك المحاور التى تشهد انسياب مرورى : صلاح سالم و كوبرى ٦ أكتوبر وكورنيش النيل والاتوستراد ومناطق وسط القاهرة، وميدانى التحرير وعبدالمنعم رياض .

ومن خلال جوله ميدانية بشوارع القاهرة ، فنناشد قائدى السيارات الابتعاد عن اماكن الزحام التى تشهد اعمال صيانة او انشاءات لكبارى مثل شارع مصطفى النحاس وامتداد شارع عباس العقاد ، وغيرها من الاماكن التى تشهد اعمال انشاءات بشرق القاهرة .

فى الوقت الذى يواصل فيه رجال المرور بالعاصمة حملاتهم على مواقف السرفيس للتفتيش على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية ، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد 

نشرة مرورية.. سيولة بمعظم محاور القاهرة الحيوية
نشرة مرورية.. سيولة بمعظم محاور القاهرة الحيوية
نشرة مرورية.. سيولة بمعظم محاور القاهرة الحيوية
نشرة مرورية.. سيولة بمعظم محاور القاهرة الحيوية
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