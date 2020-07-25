وضع اللمسات النهائية لممشى "أهل مصر" بطور سيناء

ينتظر أهالي طور سيناء افتتاح ممشى أهل مصر السياحي قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الأساسية له.





حيث شهد الممشى إقبال الأهالي عليه حتى قبل الانتهاء من كل الأعمال به.

وكان أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء افتتاح ممشى أهل مصر قبل وقفة عيد الأضحي المبارك ليكون متنفسا لأهالي طور سيناء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك واستكمال باقي أعمال الكورنيش عقب العيد مشيرا إلى أن تلك الأعمال هي المرحلة الأولى لتطوير مدينة طور سيناء استعدادا لافتتاح جامعة الملك سلمان.





وقد تابع أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء اللمسات النهائية لممشى أهل مصر الذي يبلغ طوله ٢ كيلو متر بإضاءة فاخرة وتصميم من الرخام والانتر لوك.





وطالب رئيس مدينة طور سيناء الشركات العاملة بمضاعفة الجهود والأعمال والانتهاء من الممشى خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون افتتاحة هدية المحافظ قبل عيد الأضحي المبارك لأهالي طور سينوقد.





وقد لاقى ممشى أهل مصر إقبالا من أهالي طور سيناء للمشى والجلوس عليه في المناطق التي تم الانتهاء منها.





كما انتشرت صور الممشى على مواقع التواصل الاجتماعي بجنوب سيناء مطالبين بالحفاظ على ذلك الممشى السياحي ومده بالخدمات المختلفة.



