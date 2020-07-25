مواهب صاعدة.. تركت السياحة والتحقت بالتمثيل وأول مشاهدها كان صامتا

قالت الفنانة ناردين عبد السلام، إن بداية تحولها من مجال السياحة للفن كانت من خلال ورشة فنية في القاهرة، وبعد ذلك التحقت بنقابة المهن التمثيلية









وأضافت الفنانة ناردين عبد السلام، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد، المذاع على فضائية "تن"، أن أول أدوارها كان في فيلم "كازابلانكا"، وكان مشهدا صامتا.





وأشارت إلى أن قبولها في الفيلم كان بسبب "ريأكشناتها" الجيدة، موضحة أن التحاقها بالورش التمثيلية كان بعد تركها للمجال السياحي.









ولفتت الممثلة الصاعدة ناردين إلى أن مجال التمثيل يتطلب تفرغا تاما، مشيرة إلى أنها تحب المجال الذي يتطلب المجهود للوصول إليه.









وأكدت أنها كانت تحب التمثيل منذ صغرها، ودراستها الأساسية كانت في كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.