شاهد.. أجواء تفتيش الطلاب في لجان الدبلومات الفنية بالزاوية في أول أيام الامتحانات

الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني،

أكد أن أهم إجراء سيتم اتخاذه هذا العام لمكافحة الغش في

امتحانات الدبلومات الفنية

هو استخدام العصى الإلكترونية للتفتيش عن الموبايلات الموجودة مع طلاب الدبلومات.









وقال نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "هذا الإجراء سيتبع مع طلبة الدبلومات الفنية لأول مرة هذا العام".









وأضاف: "أنصح الطلاب بعدم إحضار أي موبايلات معهم إلى اللجان، لأن عقوبة حيازة الموبايل أثناء الامتحان ستكون عقوبة قاسية".









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وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن جميع اللجان سيكون بها أعضاء من الشئون القانونية، مهمتهم عمل محاضر غش أو حيازة محمول عند مخالفة الطلاب لقواعد سير الامتحان في اللجان.









"النظرية - دور أول" اليوم، السبت الموافق 25 يوليو 2020، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020، ويؤدي الطلاب اليوم الامتحان في اللغة العربية. جدير بالذكر أنه بدأت امتحانات الدبلومات الفنية 2020



ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.



ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات.

وكان