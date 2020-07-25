مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

"هربت من البيت، عاشت مع راجل، سامحتها ورجعتها بس خانتني مع أبويا وأنا نايم جنبهم علي نفس الفرش قتلتها وخلصت منها".. كلمات لخص بها عامل دوافعه لقتل زوجته في منطقة الوراق.





تفاصيل الجريمة كشفت عنها تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة التي تعد قرار احالة الزوج ووالده إلى المحاكمة الجنائية فور تسلم تقارير الجهات الفنية حول الصفة التشريحية للمجني عليها من الطب الشرعي والأدلة الجنائية حول آثار الدماء وسلاح الجريمة.





وكانت النيابة أمرت بحبس الزوج علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته لاكتشافه علاقتها الجنسية بوالده الذي عاونه في قتلها خشية فضح علاقته بها وقررت النيابة حبس الأب أيضا لاشتراكه في الجريمة.





وكشفت تحقيقات فريق نيابة حوادث شمال الجيزة الذي ضم كل من عمرو عباس مدير النيابة ومحمد طلبة ومحمد خليفة وكيلا أول النيابة أن المتهم تزوج من المجني عليها منذ 8 سنوات وأنجب منها طفلين ومنذ 3 أشهر تركت الزوجة المنزل وعلم بارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص وإقامتها لديه في إحدي محافظات الصعيد وعندما علم مكانها ذهب لإحضارها وعاد بها لمنزل والده بمنطقة الوراق حيث أقام برفقة أبنائه الأربعة من زوجته السابقة وزوجته الثانية وطفليهما ووالده في شقة غرفتين.





واستمر المتهم طوال 3 أشهر كاملة في تعذيب زوجته عقابا لها علي خيانتها فكان يحرقها في أماكن حساسة من جسدها ويتعدي عليها بالضرب المبرح حيث قرر في التحقيقات أنه كان يرغب في تأديبها وعقابها، وفي يوم الجريمة اعترف المتهم أنه استيقظ من النوم الساعة العاشرة ليلا علي أصوات وهمهمات ليفاجأ بزوجته ووالده يمارسان الرذيلة وعندما شعرا باستيقاظه ادعيا النوم فقام الزوج واصطحب الأطفال خارج الغرفة وعاد حاملا مطواة سدد بها طعنة في بطن زوجته فصرخ والده محاولا الاستفسار منه علي سبب جريمته نافيا إقامته علاقة جنسية مع زوجة ابنه.





وأضاف المتهم أنه عقب ضرب زوجته بالمطواة حاول قتل والده أيضا ولكن يده ارتعشت عندما استجداه الأب مرددا: "أنا معملتش حاجة هي اللي غوتني هتضيع نفسك عشانها احنا نخلص من جثتها وكأن مفيش حاجة حصلت"، وكشفت التحقيقات أن المجني عليها ظلت قرابة ساعتين علي قيد الحياة تنزف جراء الطعنة التي أصابتها وحاولت استعطاف زوجها وحماها لإنقاذها فقام الأخير بكتم أنفاسها وخنقها بـ "ايشارب" خشية فضح علاقتهما حيث أنهما مارسا الرذيلة عدة مرات قبل اكتشاف الزوج يوم الجريمة.