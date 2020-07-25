حرب من نوع جديد.. الصين ترد على الولايات المتحدة بغلق قنصليتها فى تشنجدو

قال الدكتور عبد الحكيم الطحاوى، عميد معهد الدراسات الآسيوية، إن الصين تلك المرة جادة بشأن طلبها من الولايات المتحدة إغلاق القنصلية الأمريكية فى تشنجدو، مشيرا إلى أن أمريكا نظرت لهذا الموضوع أن الصين تحاول تسطو على الأمور الخاصة بها، خاصة فى مجال الأبحاث العلمية.









وأضاف "الطحاوى"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حربا من نوع جديد سوف تشتعل فى الفترة القادمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، موضحا أن الصين من خلال هذا الموقف تحاول جادة أن تقول للعالم إنها بمستوى أمريكا وتقوم بمعاملة بالمثل معها.









وأكد أن موضوع الاتفاق التجارى أدى إلى عدم التوسط لوجود اتفاق بين البلدين، لافتا إلى أن الرئيس ترامب فى الغالب دائما ما يشغل الشعب الأمريكي بأشياء تعتبر من ضمن الفرقعات السياسية لمزيد من التأييد منهم، حيث إن منافسيه فى الانتخابات بهم أشخاص أقوياء وذات تأثير كبير على المواطنين الأمريكيين.









وأشار إلى أن ترامب يحاول أن يثبت للشعب الأمريكي أن هناك معاملة بالمثل مع الصين بغلق القنصلية الصينية هناك، وبالتالى يلفت نظر الشعب هناك بتلك المسألة التى من شأنها أن تزيد من أسهمه فى الانتخابات الأمريكية.









وأفاد بأنه لن يتم تأثير سلبي عن الصين بغلق القنصلية الخاصة بها فى أمريكا، لافتا إلى أنها تحا ول بقدر المستطاع أن تكون على قدر من المستوى مع الولايات المتحدة فى جميع الشئون وفرض نفسها فى عديد من القضايا.



