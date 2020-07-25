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حوادث

إحالة المتهم بقتل ابنته بالسويس إلى محكمة الجنايات

السبت 25/يوليه/2020 - 11:53 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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حسن غنيمة

قررت النيابة العامة بالسويس ، احالة المتهم بقتل ابنته اثر خروجها من المنزل دون استئذان والديها، وتغيبها وعودتها في وقت متأخر للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.


 كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قسم شرطة فيصل، يفيد بمصرع فتاة على يد والدها بمحل إقامتهما في مدينة الحرية، وانتقل فريق من رجال المباحث لموقع الحادث. وذكرت الأم رجال الشرطة أن زوجها قتل ابنتها أثناء توبيخها على فعلها و غيابها المتكرر عن المنزل.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها "ف.ع" 20 سنه، كانت دائمة الشجار مع والدتها، لرفض الام خروج ابنتها دون استئذان والعودة في أوقات متأخرة.


وقال الأب المتهم الذي سلم نفسه للشرطة انه كان خارج المنزل، وعند عودته فوجئ بشجار بين زوجته وابنته، لوعدة الأخيرة متأخرة من الخارج، ومغادرتها المنزل دون اذن والدتها.


وأضاف في التحقيقات، أنه لم يشعر بنفسه إلا وهو يمسك ابنته ويده على رقبتها، ويصيح فيها ويوبخها على سلوكها الخاطئ ولم يدر بنفسه وهي تلفظ أنفاسها بين يديه، وأجرى الأب إعادة تمثيل للجريمة داخل المنزل، بعد اعترافه تفصيليا بالواقعة.

 

 

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