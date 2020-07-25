تراخٍ دولي.. فيديو يوثق نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.. والمسماري يحذر من التمدد التركي.. تفاصيل

علق عبد الستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشأن الليبي ، على نشر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، مقطع فيديو لنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، وتحذيره من التمدد التركى، قائلًا "المجتمع الدولى نائم، والدول الأوروبية فى تنافس بين بعضها، وبعيدة تماما عن المخاطر التى تحيط بها".





وأضاف "حتيتة"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظومة العسكرية الدولية المعروفة بحزب الناتو الخاصة بالدول الغربية يبدو أنها فى غفلة طويلة، وتقوم باستغلال تركيا لصالحها، موضحا أن الأمر كذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وعلى صعيد مجلس الأمن في حالة تراخٍ وترك الأمور على ما هي عليه.





وتابع أن استغلال تركيا والجماعات الإرهابية ونظام قطر لغفوة المجتمع الدولى يعد أمرًا فى غاية الخطورة، لافتا إلى أنهم الآن يقومون باستغلال بعض المصالح والتحرش بالدول ومحاولة الحصول على أشياء ليست من حقها وخرق للقرارات الدولية.





وأشار إلى أن أوروبا تحاول منذ سنوات أن تبعد نفسها عن المشاكل، وحينما تحاول فرنسا التدخل فى الشأن الليبي تجد إيطاليا تشاكلها.



