الزوجة الثانية.. موظفة الدقهلية تنهي حياة زوجها بسبب استعداده للزواج من أخرى.. وأميرة تطلب الطلاق: طلق صاحبتي من جوزها وراح اتجوزها

حكايات من المشكلات الزوجية.. موظفة تقتل زوجها وأميرة تطلب الطلاق

موظفة الدقهلية: كان عايز يتجوز عليا.. ضربته أنا وأخويا لحد ما مات

شقيقة المجنى عليه: مراته كانت بتضربه قال إنه هيتجوز عليها

أميرة تطلب الطلاق: جوزي طلق صاحبتي من جوزها واتجوزها









تعددت المشكلات الزوجية داخل الأسرة المصرية، ولعل أبرزها استعداد الأزواج للزيجة الثانية على زوجاتهم، حيث قامت موظفة وشقيقها بقتل زوجها المدرس في الدقهلية وذلك بعد علمها باستعداده للزواج من أخرى، وفي ذات السياق طلبت أميرة الطلاق من زوجها بعد علمها بزواجه من صديقتها.









عذبوه بسبب استعداده للزواج من أخرى

لفظ مدرس بالمعاش أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى منية النصر المركزى بمحافظة الدقهلية إثر إصابته على يد زوجته بمساعدة والدتها وشقيقها، حيث قاموا بتعذيبه عقب علمهم باستعداده للزواج عليها، حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، يفيد بوصول "المرسى. أ .أ"، ٦٤ عاما، معلم على المعاش، ومقيم بقرية ميت الخولى مؤمن، التابعة للمركز، مصابا بجروح متنوعة، وتُوفي بالعناية المركزة.









نزيف داخلى وتجمعات دموية

وبالفحص تبين أن المجنى عليه أُصيب بنزيف داخلى بالمخ، وتجمعات دموية بفروة الرأس؛ نتيجة لإصابته بجسم صلب، وبسؤال والدة المجنى عليه، وشقيقته اتهمتا كلا من "م. ا. ع"، 55 عاما، زوجة المجنى عليه، موظفة، وشقيقها تاجر قطع غيار سيارات بضربه حتى الموت.











مراته بتضربه

وأكدت شقيقته أن زوجة شقيقها كانت دائمة الاعتداء عليه بالضرب؛ فقرر الزواج من أخرى، فقامت بالتعدى عليه حيث أخبرها شقيقها قبل وفاته بأن من اعتدى عليه هى زوجته وشقيقها، وتم القبض على الزوجة وشقيقها إلا أن الزوجة نفت وقالت إن زوجها كان مريضا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









اللى تحسبه موسى

في سياق متصل، تسرد أميرة قصتها قائلة: "والله اللى تحسبه موسى بيطلع فرعون في الآخر"، وتروى: "البدايات بتكون مختلفة ديما، أنا اتعرفت على مازن من حوالى 7 سنين عن طريق شغلي وطلب عنوان بيتنا ورقم والدى الله يرحمه، علشان ييجي يطلب إيدي منه".









وتضيف الزوجة قائلة: "مازن جه البيت وطلب إيدي من أبويا، وأبويا وافق وبدأنا نجهز في شقتنا واحدة واحدة، وبعد سنة اتجوزنا، وكان بني آدم تانى خالص غير اللي شفته في الآخر، كان كل حياتنا سعيدة ومكنش بخيل ولا أي حاجة تبان عليه، ولا حتى عينه زايغة زي ما بيقولو".









مشكلة صاحبتي

تستكمل الزوجة: "بعد فترة 3 سنوات من زواجي غيرت عملى إلى عمل آخر، وتعرفت فيه على صديقة كانت تزور بيتي بين الحين والآخر، وقبل عام من طلاقى، حضرت صديقتي وأخبرتنا بأن هناك مشكلات بينها وبين زوجها، وظل مازن ينصحها ويوجهها للإصلاح "زي ما كنت فاكرة".









"أتاريني كنت نايمة على وداني".. تكمل أميرة سرد قصتها قائلة: "كنت فاكرة إنه بيحاول يصلح، لكن طلع إنه كان بيقوي صاحبتي على جوزها علشان تطلق منه، ونشبت بينهم علاقة حب، وفضلت تيجي بيتي كتير في الفترة الأخيرة وانا قولت صاحبتي وعادي".









شفتهم بالبدلة وفستان الفرح

وتضيف الزوجة في قصتها: "مسكت موبايله لقيت صورهم بالبدلة وفستان الفرح وكانت صدمة بالنسبة لي، وواجهته قلتله انت اتجوزت عليا يا مازن، قالي افهمي بس صاحبتك اتطلقت 3 مرات وكان لازم محلل "كان بيشتغلني"، وطلع إنه خلاها تطلق من جوزها عشان يتجوزها، بعدها طلبت منه الطلاق وقالي خلينا نعيش في سلام ومستورة وكل واحدة فيكم في شقة قولتله لا، وبعد محاولات منه إنه ما يطلقنيش، وافق على الطلاق أخيرا".