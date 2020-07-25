التنسيقية في أسبوع.. حملة لدعم القوات المسلحة.. استمارة تطوع لانتخابات الشيوخ.. وجولات مكوكية في 5 محافظات

كلنا الجيش المصري.. حملة تنسيقة شباب الأحزاب لدعم القوات المسلحة

تنسيقية الشباب تطلق استمارة للتطوع في حملات مرشحيها بانتخابات الشيوخ

لتهنئة كرم جبر.. شباب الأحزاب والسياسيين في ضيافة الأعلى لتنظيم الإعلام

نواب المحافظين في أسبوع.. جولات مكوكية لأعضاء التنسيقية في 5 محافظات

ويشارك في الحملة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد كبير من الشخصيات العامة والنواب، على رأسهم وكيلي البرلمان سليمان وهدان والسيد الشريف، النائب محمد أبو العينين فضلا عن مشاركة الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والكاتب خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، بجانب مشاركة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، ولا يزال يتوافد العديد من الشخصيات والمسئولين على الحملة.

وفي هذا السياق، أطلقت التنسيقية حملة "كلنا الجيش المصري" بعد إعلان مجلس النواب المصري، تأييد تحركات الدولة المصرية فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لحفظ الأمن القومي ومجابهة التهديدات المتصاعدة للأمن القومي المصري والليبي خاصة بعد ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، حيث وافق المجلس بالإجماع في جلسته السرية الأخيرة، الاثنين الماضي، على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد (الاتجاه الاستراتيجي الغربي).

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشاطها المكثف على مدار الأسبوع الماضي، والذي تنوع ما بين دعم مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، بجانب استعدادات التنسيقية لانتخابات مجلس الشيوخ، وأخيرا تنظيم العديد من الجولات لنواب المحافظين أعضاء التنسيقية في 5 محافظات.

الأعلى للإعلام

وأبرز الموضوعات التي سيعمل عليها المجلس خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الارتقاء بالذوق العام للمتابع المصري لجميع وسائل الإعلام، ونبذ التزييف الذي يتم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اللقاء، عرض رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية للمجلس.

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الاول الخميس، مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتهنئة الكاتب الصحفي كرم جبر، بمناسبة توليه رئاسة المجلس.

استمارة تطوع

مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع وسط و شمال وجنوب الصعيد .

وتضمنت الاستمارة تسجيل البيانات بالإضافة إلى اختيار حملة المرشح وفقا لمحل إقامة المتطوع و بياناته.

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استمارة التطوع في حملات مرشحيها في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ .

جولات مكوكية

واصل نواب المحافظين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجولات الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين، والتأكد من سير العمل بالشكل الذي يتناسب مع الطفرة التي تشهدها الدولة المصرية على كل الأصعدة.









ويرصد التقرير التالي، نشاط خمسة من نواب المحافظين خلال الفترة من 13 وحتى 20 يوليو الجاري، في محافظات «قنا وبني سويف، والجيزة والمنوفية والدقهلية».









البداية من قنا، حيث رافق الدكتور حازم عمر، نائي محافظ قنا، اللواء المحافظ أشرف الداودي، خلال زيارة ميدانية لقرية حجازة بمدينة قوص لمتابعة أعمال الرصف ورفع الكفاءة التي تجرى بمدخل القرية، في الثالث عشر من يونيو الجاري.









وتفقد عمر المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بقريتيّ الدهسة والحاج سلام بمدينة فرشوط، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.









كما أجرى نائب محافظ قنا جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قنا وقنا الجديدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بها والاطمئنان من رؤساء اللجان على عدم وجود أى معوقات قد تواجه الطلاب داخل اللجان.









واستقبل عمر، رفقة اللواء أشرف الداودي، المواطنين بمكتبيهما لبحث شكاواهم والعمل على حلها وذلك في إطار حرصهما على تطبيق سياسة الباب المفتوح مع جميع المواطنين.









وفي 19 يوليو الجاري، رافق عمر، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلال تفقده مستشفى الوقف المركزي لمتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة.









وشهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، توقيع أول وثيقة في مصر لتوحيد جهود العمل الأهلي بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية، في الثالث عشر من يوليو الجاري.









وفي اليوم التالي، أجرى حبش، جولة ميدانية مسائية لمركز ومدينة ناصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بخطة مجابهة كورونا، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، والإشغالات العشوائية، ومتابعة مستوى النظافة، والمرافق والخدمات العامة.









وفي الخامس عشر من الشهر نفسه، شارك حبش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فاعلية مخرجات مبادرة تأهيل وتمكين الشباب وإسناد مهام العمل لـ43 من شباب المبادرة كمساعدين "متطوعين" لرؤساء المدن وبعض الوحدات القروية ومساعدين بالمكتب الفني لمديرية الصحة ومشروع النظافة.









وبعدها بيوم، اجتمع حبش، بممثلي الجمعيات لتفعيل وثيقة العمل الأهلي، بحضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مع عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية الموقعة على أول وثيقة لتنظيم وتوحيد الجهود العمل الأهلى بالمحافظة.









كما شهد حبش، فعاليات تسليم مساعدات الدعم العيني من المستلزمات الطبية من الأدوية والمطهرات والماسكات والبدل الواقية والكحول المقدمة من الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع ببا، لتعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة في مجابهة فيروس كورونا.









وتفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة، مستشفى بولاق الدكرور العام، ومستشفى الوراق المركزي، لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.









وفي اليوم التالي، تفقد الشهابي، يرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة مستشفى إمبابة العام.









كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مستشفى أبو النمرس المركزي ومستشفى البدرشين المركزي، لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية.









وزار الشهابي، موقع أعمال الإحلال والتجديد بمحطة الرفع الرئيسية بمدينة أبو النمرس وشارع أحمد رياض بترسا لبحث مشكله طفوحات الصرف الصحي بالشارع وإيجاد حلول فورية للمشكلة.









وتسلم هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، مسؤولية المتابعة الميدانية على الطبيعة للأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه.









وفي اليوم التالي، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الشيخ، برئاسة لجنة تنفيذ برنامج زيارات ومتابعة ميدانية لدور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.









ويوم الثلاثاء قبل الماضي، حضر محمد موسى نائب محافظ المنوفية، لجنة التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، لإعادة تشكيل لجان الأمانة الفنية والدفع بعناصر جديدة لإنجاز المهام.









ووقع موسى في اليوم التالي، واللواء مهندس ماجد سليمان السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بروتوكول تعاون لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.