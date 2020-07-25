هايدى عادل بطلة الخماسى الحديث تكشف خطة الاستعداد لأولمبياد طوكيو.. فيديو

أكدت هايدي عادل بطلة منتخب مصر للخماسي الحديث، والمتأهلة الى أولمبياد طوكيو انها تستعد إلى خوض العديد من البطولات الدولية من أجل الاستعداد الجيد لأولمبياد طوكيو.
وأضافت هايدي عادل في تصريحات خاصة بالفيديو لموقع "صدي البلد" أن أول بطولة ستخوضها ستكون في شهر مارس المقبل بعدما وضع الاتحاد الدولي للخماسي الحديث أجندة البطولات خلال الفترة المقبلة .
وتستعد هايدي عادل إلى خوض العديد من البطولات الهامة خلال الفترة المقبلة حيث ستشارك في بطولات كأس العالم المتتالية على مدار شهر 3 و 4 و 5 ونهائي كأس العالم في شهر 6 المقبل .
وأوضحت هايدي عادل انها بعد تحقيق الاستفادة الكاملة من تلك البطولات الدولية ستسافر في شهر 7 المقبل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام.
وتمكنت هايدي عادل من التأهل لأولمبياد طوكيو عقب حصولها على ذهبية بطولة أفريقيا، لتصبح أول اللاعبين المصريين المتأهلين.