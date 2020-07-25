عربية النواب: تحية للشباب العربى لفخره بالإنجازات القومية والجيش المصرى

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التحية والتقدير للشباب بالوطن العربي على استعراضه عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا لجميع الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم لها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وأيضا استعراض الشباب العربى لقوة الجيش المصري.





وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم ان هذه المواقف المشرفة من الشاب العربى لم تأت من فراغ وانما جاءت من خلال مشاركاتهم فى مختلف المؤتمرات الشبابية العالمية التى نظمتها مصر بمشاركة وتحت رعاية الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيدا بتأكيد الشباب العربية باهمية المدن الجديد التي تجهزها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لمواكبة التقدم التكنولوجي واستعراضهم لمختلف مشروعات البنية التحتية القوية بها خاصة داخل مدينة العلمين الجديدة ومنافساتها بعد انتهاء العمل بها لاكبر المدن العالمية لتتحول لدبي الثانية وتتفوق عليها في بعض المميزات.





وقال ان الشباب العربى يتابع جميع الانجازات بما فيها المشروعات الكبرى التى اطلقها الرئيس السيسى للقضاء على ظاهرة العشوائيات في العديد من محافظات الجمهورية وتجهيز عدد كبير من المناطق السكنية على مستوى راقي للفقراء اضافة الى التجهيزات العالمية والتقدم والتطور التكنولوجي في الأسلحة التي يمتلكها الجيش المصري خلال الفترة الحالية وعرض الطائرات الحربية الحديثة الأكثر كفاءة عالميا ومقارنته بعدد من جيوش المنطقة التي أظهرت قوة وكفاءة الجيش المصري وتفوقه عسكريا وتكتيكيا على جيوش المنطقة والشرق الأوسط واستعراضهم للبطولات الكبيرة لصقور وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة فى محاربة ظاهرة الارهاب الاسود واستعداتهم القتالية والمهارية رفيعة المستوى فى الحفاظ على الامن القومى المصرى والعربى واعرابهم عن انبهارهم وإعجابهم الكبيرين بقوة الجيش المصري.





وأعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة هذه المواقف من الشباب العربى بمثابة أكبر دعاية وترويج لمصر وسياساتها وإنجازاتها الكبرى ومدنها الجديدة وايضا أكبر ترويج للسياحة المصرية عربيا وعالميا موجها كل التحية والتقدير لهذا الشباب العربى الواعد.