AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عربية النواب: تحية للشباب العربى لفخره بالإنجازات القومية والجيش المصرى

السبت 25/يوليه/2020 - 02:13 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
Advertisements
فريدة محمد
وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التحية والتقدير للشباب بالوطن العربي على استعراضه عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا لجميع الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم لها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وأيضا استعراض الشباب العربى لقوة الجيش المصري. 

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم ان هذه المواقف المشرفة من الشاب العربى لم تأت من فراغ وانما جاءت من خلال مشاركاتهم فى مختلف المؤتمرات الشبابية العالمية التى نظمتها مصر بمشاركة وتحت رعاية الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيدا بتأكيد الشباب العربية باهمية المدن الجديد التي تجهزها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لمواكبة التقدم التكنولوجي واستعراضهم لمختلف مشروعات البنية التحتية القوية بها خاصة داخل مدينة العلمين الجديدة ومنافساتها بعد انتهاء العمل بها لاكبر المدن العالمية لتتحول لدبي الثانية وتتفوق عليها في بعض المميزات.

وقال  ان الشباب العربى يتابع جميع الانجازات بما فيها المشروعات الكبرى التى اطلقها الرئيس السيسى للقضاء على ظاهرة العشوائيات في العديد من محافظات الجمهورية وتجهيز عدد كبير من المناطق السكنية على مستوى راقي للفقراء اضافة الى التجهيزات العالمية والتقدم والتطور التكنولوجي في الأسلحة التي يمتلكها الجيش المصري خلال الفترة الحالية وعرض الطائرات الحربية الحديثة الأكثر كفاءة  عالميا ومقارنته بعدد من جيوش المنطقة التي أظهرت قوة وكفاءة الجيش المصري وتفوقه عسكريا وتكتيكيا على جيوش المنطقة والشرق الأوسط واستعراضهم للبطولات الكبيرة لصقور وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة فى محاربة ظاهرة الارهاب الاسود واستعداتهم القتالية والمهارية رفيعة المستوى فى الحفاظ على الامن القومى المصرى والعربى واعرابهم عن انبهارهم وإعجابهم الكبيرين بقوة الجيش المصري.

وأعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة هذه المواقف من الشباب العربى بمثابة أكبر دعاية وترويج لمصر وسياساتها وإنجازاتها الكبرى ومدنها الجديدة وايضا أكبر ترويج للسياحة المصرية عربيا وعالميا موجها كل التحية والتقدير لهذا الشباب العربى الواعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: الجيش الأبيض يواصل العمل ليلا ونهارا لإنقاذ مرضى كورونا

برلماني: إعلان الجيش الليبى "الاختيار" أفضل مسلسل عربى ضربة موجعة للإرهابيين

عربية النواب عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية: يعكس حكمة الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي

وكيل شباب البرلمان: السيسي بعث برسالة للداخل والخارج بقدرة الجيش على حماية مصر وحدودها

ليس بغريب على المملكة.. «عربية البرلمان» تثمن موقف السعودية الداعم لمصر في ليبيا

اللجنة العربية بالبرلمان: تنظيم الإخوان الإرهابي وراء الفوضى في ليبيا

ترشيحاتنا

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

اغتصاب وخيانة.. تفاصيل أزمة روان بن حسين مع طليقها.. وصديق مقرب: رفض تسجيل جزيرة باسمها

وجدت أنها أجمل منها فأفسدت مظهرها.. عروس قامت بموقف سخيف لإحدى صديقاتها بعد استلام صور الزفاف

الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لـ مصراتة

عبقرية أينشتاين.. طفلة مصرية عمرها 5 سنوات تنجز 100 معادلة رياضية في 3 دقائق |فيديو

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

AdvertisementS

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

غدا.. 200 جنيه دعما للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين في مبادرة تحفيز الاستهلاك

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لـ مصراتة

سعر الذهب في الأسواق اليوم السبت 25 -7-2020

نجاح جديد للحكومة.. انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته بـ مصر منذ 14 عاما.. إنفوجراف

فى ذكرى رحيله الأولى.. زيجات فاروق الفيشاوى ومأساته مع المرض

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور

فتح الرحلات لجبل موسى بسانت كاترين بعد غلق دام ٤ أشهر بسبب كورونا

متنوعة وبسيطة.. شاهد.. أبرز قصات شعر منة شلبي