AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هايدي عادل: مصر قادرة على تحقيق ميدالية أولمبية وتأجيل أولمبياد طوكيو غير مؤثر.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أكدت هايدي عادل نجمة منتخب مصر للخماسي الحديث ، و المتأهلة الى اولمبياد طوكيو أنها لم تتأثر كثيرا بتأجيل اولمبياد طوكيو لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا .
 
وأضافت هايدي عادل  في تصريحات خاصة بالفيديو لموقع "صدي البلد" ان اتحاد الخماسي الحديث لا يضع خطة الاستعداد الي الاولمبياد قبل الحدث بشهرين أو ثلاثة كما يحدث في أغلب الاتحادات .
 
وأوضحت هايدي عادل ان الخماسي الحديث يضع خطة على مدار 4 سنوات فور انتهاء الأولمبياد وحتى بدء الأولمبياد التي تليها ليكون اللاعبين المتأهلين جاهزين لأي ظروف طارئة مثلما يحدث الآن.
 
وأوضحت هايدي عادل ان الخماسي الحديث قادر على تحقيق ميدالية أوليمبية في مصر مؤكدة أن مصر تستطيع أن تحصد أكثر من ميدالية أولمبية خلال أولمبياد طوكيو 2021 .

وتمكنت هايدي عادل من التأهل لأولمبياد طوكيو عقب حصولها على ذهبية بطولة أفريقيا، لتصبح أول اللاعبين المصريين المتأهلين. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الرحمن عرابي: بوعد المصريين بميدالية في أولمبياد طوكيو.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. مأساة فاروق الفيشاوى فى ذكرى رحيله الأولى.. عمرو سلامة يفتح النار على منتقدى أمينة خليل

أهم الأخبار .. إثيوبيا تواصل الاستفزاز .. أزمة فاروق جعفر ..و زوجة تعذب زوجها حتى الموت لتفكيره في الزواج عليها

الذهب يهين الأموال.. الجرام يرتفع حوالي 188 جنيها منذ بداية 2020

ثأرا لشرف ابنته.. أردوغان يحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى سجن مفتوح

نجاح جديد للحكومة.. انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته بـ مصر منذ 14 عاما.. إنفوجراف

جلطة سراي يخسر 41 مليون يورو بسبب الهلال السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفيها قبل الشراء.. 6 علامات تكشف لك الفارق بين الكبدة البلدي والمستوردة

لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور