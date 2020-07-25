هايدي عادل: مصر قادرة على تحقيق ميدالية أولمبية وتأجيل أولمبياد طوكيو غير مؤثر.. فيديو

أكدت هايدي عادل نجمة منتخب مصر للخماسي الحديث ، و المتأهلة الى اولمبياد طوكيو أنها لم تتأثر كثيرا بتأجيل اولمبياد طوكيو لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا .
وأضافت هايدي عادل في تصريحات خاصة بالفيديو لموقع "صدي البلد" ان اتحاد الخماسي الحديث لا يضع خطة الاستعداد الي الاولمبياد قبل الحدث بشهرين أو ثلاثة كما يحدث في أغلب الاتحادات .
وأوضحت هايدي عادل ان الخماسي الحديث يضع خطة على مدار 4 سنوات فور انتهاء الأولمبياد وحتى بدء الأولمبياد التي تليها ليكون اللاعبين المتأهلين جاهزين لأي ظروف طارئة مثلما يحدث الآن.
وأوضحت هايدي عادل ان الخماسي الحديث قادر على تحقيق ميدالية أوليمبية في مصر مؤكدة أن مصر تستطيع أن تحصد أكثر من ميدالية أولمبية خلال أولمبياد طوكيو 2021 .
وتمكنت هايدي عادل من التأهل لأولمبياد طوكيو عقب حصولها على ذهبية بطولة أفريقيا، لتصبح أول اللاعبين المصريين المتأهلين.