مع تدهور الوضع الوبائي.. وزير الصحة الفرنسي: استبعاد تجديد إغلاق الحدود

رفض وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، استبعاد تجديد إغلاق الحدود إذا زادت حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وقال فيران معلقا على إمكانية تجديد إغلاق الحدود في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية "لا يمكن استبعاد أي شيء مقدما".





وقبل يوم واحد، أوصت السلطات الفرنسية المواطنين بتجنب زيارة اقليم كاتالونيا الإسباني؛ بسبب تدهور الوضع الوبائي هناك.





وأضاف فيران أن التكلفة "الاجتماعية والاقتصادية والنفسية" للعودة إلى الإغلاق ستكون مرتفعة للغاية.





وتم رفع التدابير التقييدية والإغلاق الإلزامي للشركات في فرنسا تدريجيًا مع تفشي الإصابات والوفيات اليومية بـ كوفيد 19، ولا تزال هناك مخاوف من أن فرنسا قد تتبع الاتجاه العالمي الحالي للفروق الجديدة بعد استئناف الحياة العامة.