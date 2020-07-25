الكهرباء الكويتية تزف بشرى سارة لمواطنيها عبر تويتر

كشف المهندس مطلق العتيبي ، الوكيل المساعد لشبكات التوزيع في وزارة الكهرباء والماء الكويتي، عن بشرى سارة لمواطنيه عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وأوضح المسؤول الكويتي، أن البشرى السارة تتمثل في تشغيل عدد من مغذيات الكهرباء التي تخدم قطاع الطاقة في البلاد حيث تم تشغيل 3 مغذيات كهربائية جديدة في منطقة كبد الكويتية.





وبيًن المهندس مطلق العتيبي، أن المغذيات الثلاثة الجديدة ستدخل الخدمة بداية من الغد بقدرة 12 ميجاوات، مناشدا الجميع بضرورة الالتزام بثقافة الترشيد والإعتماد على أجهزة مكيفات موفرة للطاقة.





وأكد الوكيل المساعد لشبكات التوزيع في وزارة الكهرباء والماء الكويتي، أن دخول مغذيات جديدة لقطاع الكهرباء الكويتية يمثل خبرا مفرحا للكويتين، مشيدا بالدور الكبير التي تبذله فرق الوزارة لتوفير الراحة للجميع.