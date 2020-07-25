باحث اقتصادي يوضح عوامل استقرار الأسعار وانخفاض معدلات التضخم

قال الدكتور فرج عبد الله، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن معدل التضخم يعكس أداء الاقتصاد بشكل كبير فيما يتعلق بالناتج والإنتاج، مشيرا إلى أن مصر شهدت طفرة بالناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال العامين السابقين عبر برنامج الإصلاح الاقتصادى.





وأضاف "عبد الله"، في لقاء تلفزيوني على فضائية "إكسترا نيوز"، أن معدل البطالة نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى انخفاض مستمر مع التحسن فى مؤشرات التضخم نتيجة زيادة الناتج، موضحا أن السبب فى ذلك نجاح السياسات المالية والنقدية فى استيعاب صدمة التضخم التى كانت نتيجة لبرنامج الإصلاح، بحيث تكون متماشية مع ما تستهدفه الحكومة والدولة فى معدل يصل لـ 9%.





وتابع أن العامل الثانى فى انخفاض معدلات التضخم هو نجاح السياسات النقدية فى استيعاب صدمة أزمة كورونا، لافتا إلى أن هناك دولًا كثيرة تعانى من عجز فى الميزان التجارى ومشكلة فى الصرف، إلا أنه فى مصر كان هناك استقرار فى سوق الصرف واحتياطى النقد الأجنبي.





وأكد أنه كان هناك نجاح للإدارة النقدية أو السياسات الخاصة بها فى استيعاب أى صدمة فى التضخم التى كانت من الممكن أن تحدث، متابعا أن العامل الثالث هو تنظيم الأسواق أى حدوث نشاط غير مسبوق لتحريك الأسواق للانضباط.





وأشار إلى أن هناك منافذ بيع تجوب القاهرة الكبرى والمدن الأخرى لاستهداف وتغطية جزء كبير من السلع الضرورية، وبالتالى كان هناك تأثير على المعروض.