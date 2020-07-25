AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث اقتصادي يوضح عوامل استقرار الأسعار وانخفاض معدلات التضخم

السبت 25/يوليه/2020 - 02:57 م
الإقتصاد المصرى
الإقتصاد المصرى
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور فرج عبد الله، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن معدل التضخم يعكس أداء الاقتصاد بشكل كبير فيما يتعلق بالناتج والإنتاج، مشيرا إلى أن مصر شهدت طفرة بالناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال العامين السابقين عبر برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف "عبد الله"، في لقاء تلفزيوني على فضائية "إكسترا نيوز"، أن معدل البطالة نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى انخفاض مستمر مع التحسن فى مؤشرات التضخم نتيجة زيادة الناتج، موضحا أن السبب فى ذلك نجاح السياسات المالية والنقدية فى استيعاب صدمة التضخم التى كانت نتيجة لبرنامج الإصلاح، بحيث تكون متماشية مع ما تستهدفه الحكومة والدولة فى معدل يصل لـ 9%.

وتابع أن العامل الثانى فى انخفاض معدلات التضخم هو نجاح السياسات النقدية فى استيعاب صدمة أزمة كورونا، لافتا إلى أن هناك دولًا كثيرة تعانى من عجز فى الميزان التجارى ومشكلة فى الصرف، إلا أنه فى مصر كان هناك استقرار فى سوق الصرف واحتياطى النقد الأجنبي.

وأكد أنه كان هناك نجاح للإدارة النقدية أو السياسات الخاصة بها فى استيعاب أى صدمة فى التضخم التى كانت من الممكن أن تحدث، متابعا أن العامل الثالث هو تنظيم الأسواق أى حدوث نشاط غير مسبوق لتحريك الأسواق للانضباط.

وأشار إلى أن هناك منافذ بيع تجوب القاهرة الكبرى والمدن الأخرى لاستهداف وتغطية جزء كبير من السلع الضرورية، وبالتالى كان هناك تأثير على المعروض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجوى سمك: النقد الدولي أعلن دخول العالم فى مرحلة الركود الاقتصادى

نائب: مصر مستمرة فى حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

بعد نجاح السياسة النقدية في السيطرة على الأسعار.. معدل التضخم ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ 14 عامًا.. وبلومبرج تشهد للاقتصاد المصري.. إنفوجراف

ترشيحاتنا

تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح كورونا .. وزيرة الصحة تتابع جاهزية خطوط الانتاج بشركة فاكسيرا

مذيعة تنجو من السرطان بسبب ملاحظة أرسلها أحد متابعيها.. صور

ضربها وصورها عارية وسقط فى قبضة الأمن.. تفاصيل حفلة تعذيب امرأة مغربية

مصطفى عصام مدافع الغرافة القطري: لن ألعب في مصر سوى لـ الأهلي.. وراموس مثلي الأعلى.. وهدفي الاحتراف في أوروبا

عريس يتعرض لموقف محرج أثناء تقطيع تورتة الزفاف.. صور

تعرف على مشروع ابنة أحمد حلمي الجديد.. فيديو

AdvertisementS

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

غدا.. 200 جنيه دعما للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين في مبادرة تحفيز الاستهلاك

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لـ مصراتة

سعر الذهب في الأسواق اليوم السبت 25 -7-2020

فى ذكرى رحيله الأولى.. زيجات فاروق الفيشاوى ومأساته مع المرض

نجاح جديد للحكومة.. انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته بـ مصر منذ 14 عاما.. إنفوجراف

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور

فتح الرحلات لجبل موسى بسانت كاترين بعد غلق دام ٤ أشهر بسبب كورونا