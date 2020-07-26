الشهاوي: تحقيق أفضل معدلات التضخم منذ 14 عاما مؤشر لقوة الاقتصاد

صرح العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، بأنه من أهم مقاييس الإقتصاد وقوته معدل التضخم التي تتمركز حوله عملية صياغة سياسات الدولة على الصعيد الاقتصادي لما لها من مؤشرات ونتائج آنية على الشارع المصري من جهة، وتأثير على حوافز الاستثمار من جهة أخرى.





وأكد الشهاوي أن السياسات المالية للدولة المصرية نجحت في احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة على أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة بحسب المؤشرات والأرقام على الصعيدين الداخلي والخارجي.





وأعلن أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر تقريرًا تضمن إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على تحقيق معدل التضخم خلال عام 2019/2020 أفضل مستوى له منذ 14 عامًا (2005/2006) بعد انخفاضه لمستويات قياسية بفضل انخفاض أسعار الغذاء ليؤكد على صواب رؤية القيادة السياسية فيما اتخذته من إجراءات وخطوات تجاه الإصلاح الإقتصادي ويؤكد أيضا على قوة الإقتصاد المصري.





ونوه إلى أن إشادات الهيئات والمنظمات والجهات الدولية بالإقتصاد المصري لم يأت من فراغ، مشيرا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير نحو رؤى مصر ٢٠٣٠ بخطوات ثابتة.