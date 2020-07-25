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أخبار العالم

الصين تحتج على اقتحام أمريكيين مقر قنصليتها بهيوستن

السبت 25/يوليه/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعربت الصين، اليوم السبت، عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لاقتحام أمريكيين مقر القنصلية العامة الصينية في مدينة هيوستن الأمريكية، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير المناسبة للرد على ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - في تصريح اليوم تعليقًا على سيطرة مسؤولي إنفاذ قانون أمريكيين الليلة الماضية بالتوقيت المحلي على مقر القنصلية الصينية في هيوستن - إن "مباني القنصلية الصينية العامة في هيوستن هي بنايات دبلوماسية وممتلكات وطنية للصين. ووفقًا لمعاهدة فيينا والاتفاقية القنصلية الصينية الأمريكية، لا يجوز للولايات المتحدة التعدي على مقر القنصلية الصينية العامة في هيوستن بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "بين": "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لدخول الولايات المتحدة عنوة إلى مقر القنصلية العامة الصينية في هيوستن، وقدمت احتجاجات رسمية بهذا الشأن. وستتخذ الصين التدابير المناسبة والضرورية للرد على ذلك".

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