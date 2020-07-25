د. ياسر الشاعر يكتب: الاحتلال الثلاثى ودراويش الملكية.. وثورتا يوليو ويونيو





لا اكتب الان للخوض فى سيرة الملك فاروق. ذلك الملك الشاب الذى حكم مصر و هو لا يملك اى مؤهلات. سوى انه ابن لملك راحل. فاروق لمن يعلم سيرته الحقيقية. كان ضحية مباشرة لام سيرتها السيئة معروفة و مكتوبة. و ايضًا ضحية لزوجته و ضحية لكونه اخ لأربع بنات. فاصبح أسير لاسلوب تربية البنات. بشكل شخصى انا لا أحمل ل فاروق اى ضغينة. بل اشفق عليه تمامًا. فالرجل حملوه فوق طاقته.





و جاءت ثورة 23 يوليو .1952 لتنقذه من القيود و الاغلال التى كانت تقيده و التى تخلص منها فور قيام الثورة. و نفيه لخارج مصر. و للحق يقال فالرجل بنبل و سمو اخلاق رفض تمامًا الخوض فى اى صراعات. مع رجال الثورة قد تسيل فيها. دماء ابناء مصر.





و للتاريخ فقد كان الرجل لديه فى الجيش مؤيدين. الملك الراحل فاروق لم يكن يصلح لحكم دولة مثل مصر. و لا كان يطيق تبعات تلك المسئولية. فاروق ظُلم بهذه السلطة و ظُلم بها الشعب المصرى أيضًا.





من الافلام التى انتجت فى العهد الملكى. سنلاحظ و بكل وضوح صور البؤس و الشقاء الذى كان يعيش فيه اغلب الشعب المصرى. سنلاحظ بوضوح فى تلك الافلام. كم المبانى الفقيرة البائسة. و الشوارع التى يسكنها افراد الشعب العادى.





و على العكس تماما من تلك المناطق. سنلاحظ المبانى و الشوارع, التى كان يسكنها رجال المال اليهود. او كبار الاقطاعيين بثرائها الفاحش و التى كانت السلطة الملكية تصرف فيها اموال الشعب الطائلة للاعتناء بها و تنظيفها. لتبدو فى صورة اسطورية. لينعم مجتمع النصف فى المائة ( ½ %) من الاقطاعين و كبار العائلات اليهودية. و المرابين و الحاشية بتلك الاحياء الفاخرة. و التى كانت محرمة على باقى الشعب. الا من كان يعيش منهم فى خدمة هؤلاء الاقطاعيين.





القارىء العزيز لا يغرنك التدليس و الخداع الذى يمارسه دراويش ايام الملكية. و اغلبهم من أبناء اسر كانت معدمة. و لولا مجانية التعليم. و ثورة يوليو المجيدة.ما تمكن هؤلاء من الاقتراب من التعليم. هؤلاء هم من يقومون بنشر صور لاحياء القاهرة الفاخرة فى الثلاثينات و الاربعينات للايحاء بان تلك هى الصورة العامة لمصر ليبرزوا جمال القاهرة و التى كانت تحاكى باريس و تتفوق على احياء لندن .





و لم يقل هؤلاء ان تلك المبانى كانت للأثرياء و مصاصى دماء المصريين فقط. و ان صيانة تلك الشوارع. كان الاعلام المضلل ينشرها كواجهة للعهد الملكى فقط. و ان تلك الاحياء كان يتم صيانتها من دماء الشعب المغلوب على امره.





اما الاحياء الفقيرة و التى كانت تشكل الغالبية العظمى و التى يعيش فيها باقى الشعب ( مجتمع 99,5 %). كانت تعج بالقاذورات و طفح المجارى. و لهذا لم و لن يجرؤ هؤلاء المدلسين على نشر تلك الصور.





انا انقل لكم الصورة العامة لمصر فى تلك الايام. من افلام الثلاثينات و الاربعينات و لاى نتجنى على احد.





لقد اتت ثورة يوليو و مصر محتلة احتلال مزدوج بل نستطيع ان نقول انها كانت محتلة احتلالًا ثلاثيًا, من الانجليز.و من عائلات الخونة المصريين من أعوان بريطانيا. و من عائلات الافاقين من الاجانب و اليهود و الاتراك من سلالة محمد على العظيم مؤسس مصر الحديثة و التى استغل احفاده من بعده اسمه اسوأ استغلال.





محمد على الذى ترك لمصر مجد عسكرى نتباهى به الى الان. و مشاريع عظيمة لازلنا ننعم بخيرها الى الأن أيضًا. اما احفاده من امثال اسماعيل و توفيق و فؤاد من ابناء المحافل الماسونية فقد تركوا لنا ديون رهيبة ادت لاحتلال مصر من قبل الانجليز.





احفاد محمد على الكبير تركوا قصورا فارهة كانوا يسكنوها الى ان تركوها رغما عنهم بعد الثورة المجيدة لتصبح من املاك مصر.





احفاده تركوا لنا المحافل الماسونية التى كانت متغلغلة فى صميم مفاصل الدولة المصرية. أحفاده تركوا لنا ايضًا جماعة الاخوان المسلمين ( اخوان الشيطان) و التى تأسست فى عهد فؤاد.





لا تصدق من يقول لك ان مصر كانت دائنة لبريطانيا بملايين الجنيهات الذهبية بل قل ان بريطانيا استولت علي تلك الاموال. باعتبار أن مصر ولاية لبريطانيا. و الا فلماذا لم تستطيع مصر المطالبة برد تلك الديون و الى الان.





و لا تقل ان مصر قد قامت بتقديم قرض ل بلجيكا لمساعدتها. بل قل ان الملك قد قدم هذا القرض لكى يتباهى امام نساء الغرب بانه الرجل الفنجرى.





لقد قدم الملك هذا القرض على حساب الحفاة و العراة من ابناء وطنه. و الذين كانوا هم اولى الناس بتلك الاموال. التى كان يبعثرها هو وحاشيته على ابناء بريطانيا و بلجيكا و على القصور الفارهة.









من يريد ان يتكلم عن ثورة يوليو 1952. عليه اولا ان يقرأ الكتب التى صدرت من بريطانيا نفسها و اقرب تلك الكتب كتاب ( تاريخ الحركات الاسلامية – مارك كورتس). و فيه سيعرف كم الحروب التى شنها الغرب على ثورة يوليو و رجالها.





و من البديهيات ان الاستعمار لن يشن حملة على زعيم دولة .الا اذا كان هذا الزعيم يقف كحجر عثرة امام اطماع هؤلاء.





لقد حورب ناصر و الثورة من اقرب المقربين من الحكام العرب و حورب من الغرب و الشرق. من يريد ان يتكلم عن ناصر عليه ان يعود لحكاية بناء ال 1100 مصنع. و الذى منهم منهم مجمعات عملاقة من نوعية مجمع الحديد و الصلب و مجمع الالمونيوم و غيرها.





من يريد ان يكتب عليه ان يراجع كيف عاشت مصر فى فترة مبارك من عائد بيع ما بناه ناصر من مشاريع صناعية و قطاعات استراتيجية.





و من يريد ان يكتب عن الثورة عليه ان يقرأ عن مصانع الانتاج الحربى و كيف حمت تلك المصانع مصر فى هذه الايام التى نعيشها الأن. و كيف كانت داعمة فى بناء مصر الأن فى هذا الوقت العصيب. رغم الحرب الرهيبة الممنهجة التى شُنت على تلك المصانع الاستراتيجية. و التى نادى البعض بتكهينها و بيع اراضيها!!!





اختم الكلام بالقول .. هل قرأت عن ملحمة حرب السد العالى. ان لم تكن قرأت ادعوك ان تقرأ كيف بنى السد العالى بالثوم و البصل و أثاث مدينة دمياط كثمن لبنائه فى الاتفاقية المصرية السوفيتية .





لقد وقعت مصر اتفاقية تبادل تجارى مع الإتحاد السوفيتى. فيها نحصل نحن على السد و يحصل الاتحاد السوفيتى على منتجات مصرية.





اقرأ كيف قاد ناصر و رجال الجيش المصرى مصر بعد هزيمة يونيو 1967. و التى احمل ناصر نتائجها كاملة للعلم. لاعتماده على شخص اسمه عبد الحكيم عامر صديقه الجاهل عسكريًا تمامًا.





رحم الله ناصر و رحم الله كل رجال الثورة المخلصين من الجيل الاول و من تلاه من رجال الاجيال التالية.









رجاء قراءة التاريخ الحقيقى لمصر. و دعنا من كتب العاهرات و القوادات. دعنا من افلام تم انتاجها فى السبعينات لتشويه جهاز المخابرات المصرية العظيم. دعك من افلام (زائر الفجر) و (طائر الليل الحزين) و (احنا بتوع الاتوبيس) و (الكرنك). و غيرها من افلام غسل عقول الشعب المصرى. تلك الافلام التى اخرجها مخرجين درسوا فى امريكا. و تحولوا بعض ذلك لمخرجين لافلام ( قصص العاهرات و الهشك بشك). طبيعة و صميم عمل جهاز المخابرات العامة تمنعه من التدخل فى الامور الداخلية.





بارك الله فى رجال مصر الان ابناء ثورة 30 يونيو بقيادة السيسى و رجال الدولة العميقة من ابناء مدرسة الاصطفاء الذين هم امتداد عصري لثورة يوليو المجيدة ويستكملون اهدافها وطموحات فى بناء دولة عصرية وقوية .