بعد صاحبة رأي لـ إليسا.. أغاني عبرت عن حكايات حقيقية للمطربين





إليسا





طرحت الفنانة إليسا أغنية جديدة بعنوان "صاحبة رأي"، وتقول كلماتها :"أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".





أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".





أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، وألحان : سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.





وتعبر هذة الأغنية عن إليسا، حيث قالت في منشور لها :" أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايمًا أواجه قدري .. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون #صاحبة_رأي".





وهذة ليست المرة الأولى التي تعبر إليسا عن نفسها من خلال أغنياتها فقد كشف تعافيها من مرض سرطان الثدي من خلال أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، والتي وجهت من خلالها رسالة حب لكل محبينها.









رامي جمال

طرح الفنان رامي جمال، أغنية "سقف"، والتي دعا من خلالها إلى التفاؤل والأمل، وقد ظهر معه عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والأعلام، كان من بينهم :"احمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني واحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز، ومن نجوم الرياضة شيكابالا".





وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات، بجانب عدد من الإعلاميين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، اضافة الي صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما".





جاءت الأغنية بعد إعلان رامي جمال، معاناته من مرض البهاق، وكانت الأغنية مثل رسالة شكر منه لكل من سانده في أزمته ورسالة أمل وتفاؤل للجمهور.





رامي صبري





قام الفنان رامي صبري بتقديم أغنية "الناس بتبان في الشدة" وذلك بعد أزمة السجن التي تعرض لها.





تقول كلمات الأغنية :"الناس بتبان فى الشدة وبنعرف هما مين .. يا بيكبروا ف نظرنا .. يا يعيشوا صغيرين .. وأنا بمسح من حياتى .. اللى ما بين اللى بينين .. وبشيل من ذكرياتى.. الناس الكدابين".





حقيقة الناس بنعرفها .. وشوش بقى تانيه بنشوفها .. دى ناس مش عارفها أوصفها .. ب أى كلام .. وعشرة ايه كلام فاضى .. كلام بنقوله ف العادى .. وساعة الجد بنلاقى .. ده كان أوهام".





ساندي





طرحت ساندي، أغنية بعنوان "على خشبة المسرح"، من البوم "اتنين في واحدة".





وقالت ساندي، أثناء إستضافتها في ندوة "صدى البلد": "فكرة أغنية على خشبة المسرح هي فكرتي، والأغنية كانت كلام بس وعجبني لأني حسيت إن الشاعر أسامة محرز ذاكرني طول الفترة اللي فاتت وعرف شخصية ساندي.. وأنا بتكلم فيها عن نفسي وحالتي النفسية وليس عن شخص بعينه.. أنا فعلا مش فاكرة حاجة من اللي فات.. ومش زعلانة من حد ولا حاجة".





يذكر أن ألبوم "اتنين في واحدة" ضم 8 أغنيات هي: "كيس أسود، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، على خشبة المسرح، الرجالة ماتت في الحرب، كان عادي، ريموت حياتك، وطبع الشتا".

حرص عدد من النجوم على تقديم أعمال غنائية تعبر عن شخصياتهم أو عن أزماتهم بشكل كبير، من خلال اختيار كلمات الأغاني التي تتناسب مع الحالة التي يعيشونها، نستعرض لكم أبرز هذه الأغاني من خلال التقرير التالي: