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عميد معهد السمع والكلام: تم فحص 670 ألف طفل منذ إطلاق مبادرة الرئيس السيسي

السبت 25/يوليه/2020 - 03:57 م
معهد السمع والكلام
معهد السمع والكلام
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نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام ، رئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال كانت في غاية الأهمية؛ بعد رؤية القيادة السياسية في أهمية إجراء المسحات الطبية للأطفال للحد من الإعاقات.

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، خلال حواره التلفزيوني على فضائية القناة الأولى، أن المبادرة استهدفت حتى الآن، منذ إطلاقها، 670 ألف طفل وطفلة على مستوى الجمهورية.

وأشار عميد معهد السمع والكلام ، إلى أن المبادرة تعطلت بنسبة 50%، بالنسبة لعدد كشوفاتها بسبب أزمة فيروس كورونا في الشهور الماضية.

وأوضح أنه في حالة التأكد من إصابة الطفل يتم نقله لمستشفيات خاصة بالحالة، لافتا إلى أن هناك 20 مستشفى إحالة لضعاف السمع على مستوى الجمهورية.
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