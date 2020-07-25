أخبار العلوم والتكنولوجيا.. رسالة متداولة على واتساب لا تفتحها.. وإطلاق هاتف اOppo A72 5G

أطلقت الصين اليوم السبت، 3 أقمار اصطناعية على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 بي"، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.



