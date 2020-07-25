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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. رسالة متداولة على واتساب لا تفتحها.. وإطلاق هاتف اOppo A72 5G

السبت 25/يوليه/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


أعلنت  شركة Vivo فيفو الصينية عن هاتفها vivo Y51s في الصين والهند، حيث من المقرر أن تطرحه للبيع في يوم 29 يوليو القادم، وذلك بعد إطلاقها الناجح لهاتف Vivo Y50 عالميا. 


أطلقت الصين اليوم السبت، 3 أقمار اصطناعية على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 بي"، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.


شهدت شركة Garmin الأمريكية، الشهيرة بإنتاج الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، انقطاعا واسعا في مراكز الاتصال، وموقع الويب، وبعض الخدمات الأخرى الخاصة بها عبر الإنترنت، بسبب هجوم فيروس الفدية الضار الذي أصاب أنظمة الشركة الداخلية.


انتشرت من جديد رسالة احتيالة تحذر مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب Whatsapp، من أن فتح فيديو بعنوان مارتينليلي Martinelli، قد يتسبب في اختراق هواتفهم وسرقة بياناتهم.


أطلقت شركة ريلمي هاتف Realme C11، في نهاية شهر يونيو المنصرم، وفي غصون دقيقتين، باعت الشركة الصينية الدفعة الأولى من الهاتف البالغ عددها 150 ألف وحدة، لذا تعتزم الشركة هاتف آخر شبيه له.


قال موظفان سابقان لدي شركة تويتر، إن أكثر من ألف موظف ومتعاقد مع منصة التدوينات العالمية، كان لديهم في وقت سابق من هذا العام إمكانية الوصول إلى الأدوات الداخلية الخاصة بالحسابات المخترقة، والتي يمكن أن تغير إعدادات حساب المستخدم، مما يجعل من الصعب الدفاع ضد القرصنة التي حدثت في وقت سابق من هذا الشهر.


كشفت شركة أوبو Oppo، النقاب عن إصدار الجيل الخامس 5G، من هاتف Oppo A72، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن نسخة الـ 4G خلال شهر أبريل الماضي، ولكن توجد العديد من الاختلافات بين الإصداراين.


أعلنت شركة فيسبوك Facebook، عن ميزة تحكم وخصوصية جديدة مميزة لتطبيق المراسلات الأشهر التابع لها فيسبوك ماسنجر، حيث تسمح خاصية App Lock، لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد، توفير عوامل أمان وتحكم وخصوصية جديدة على غرار واتساب.


حصل تطبيق التراسل التابع لشركة جوجل Google Messages، على ميزات جديدة في النسخة الخاصة بالخدمة على هواتف أندرويد،  بما في ذلك ردود الفعل التعبيرية وميزة الملصقات في الرد الذكي.


حذر باحثو شركة ESET، مستخدمي هواتف أندرويد من وجود تطبيق تراسل خطير، تم تصميمه  للتجسس سرا على مستخدمينه، بالإضافة لسرقة بياناتهم الشخصية.
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