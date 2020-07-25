AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ننشر حركة التنقلات لمأمورى المراكز والأقسام بالدقهلية

السبت 25/يوليه/2020 - 05:01 م
مديرية امن الدقهلية
مديرية امن الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
اعتمد اليوم اللواء رأفت الفقي مدير أمن الدقهلية حركة التنقلات الداخلية، لمأموري الاقسام والمراكز حيث تضمنت  تولي العقيد محمد عاطف مأمور قسم شرطة أول المنصورة والعقيد محمد ياسين مأمور قسم شرطة ثان المنصورة و العقيد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة طلخا و العميد محمد عبد الحميد مأمور مركز جمصة والعميد سامى الحديدى مأمور مركز ميت غمر .

كما تضمنت الحركة تولى العميد على الجميلى مأمور مركز شرطة ميت سلسيل والعميد جهاد الشربينى مأمور مركز شرطة نبروه  والعميد مهدي أحمد مهدى  مأمور مركز شرطة السنبلاوين والعميد هيثم حجى مأمور مركز شرطة دكرنس والعقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة بنى عبيد و العميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة  أجا والعميد عبد العزيز عبد المنعم مأمور مركز شرطة المطرية  والعميد سامح الجميلى مأمور مركز شرطة تمى الأمديد.

كما شملت الحركة تولى  العميد أحمد عبد الرحمن مأمور مركز شرطة الستامونى  والعميد أحمد حسن مأمور مركز شرطة بلقاس والعميد أحمد الحسينى مأمور مركز شرطة الجمالية والعميد محمد عبد العليم مأمور مركز شرطة شربين  والعميد طارق الشحات مأمور منية النصر كما تم الإبقاء على العميد طارق عبد الهادى مأمور مركز شرطة المنصورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن الدقهلية

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. مأساة فاروق الفيشاوى فى ذكرى رحيله الأولى.. عمرو سلامة يفتح النار على منتقدى أمينة خليل

شاهد.. ابنة الفشياوي مع دينا الشربيني

بسبب جائحة كورونا.. فنادق تقدم إقامة مجانية للعرسان

مظاهرات ضد حكومة الوفاق في طرابلس| اعرف السبب

شمع اللحمة.. تعرف على سبب فساد اللحوم والمدة المسموح بتخزينها

الذهب يهين الأموال.. الجرام يرتفع حوالي 188 جنيها منذ بداية 2020

AdvertisementS

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

غدا.. 200 جنيه دعما للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين في مبادرة تحفيز الاستهلاك

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

3 أزمات خارج الملعب تحاصر فريق الأهلي

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

قبل انطلاق ماراثون تنسيق 2020.. التعليم العالي: 75 رغبة متاحة لطلاب الثانوية العامة

خبير: لدينا 7 ملايين عقار مخالف في مصر.. وإزالة 100 متر مخالف تتكلف 50 ألف جنيه

كيفية التخلص من المال الحرام عند التوبة؟.. البحوث الإسلامية يجيب

احذفه فورا.. تطبيق تراسل خطير على هواتف أندرويد يسرق صورك ومحادثاتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفيها قبل الشراء.. 6 علامات تكشف لك الفارق بين الكبدة البلدي والمستوردة

لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور