ننشر حركة التنقلات لمأمورى المراكز والأقسام بالدقهلية

اعتمد اليوم اللواء رأفت الفقي مدير أمن الدقهلية حركة التنقلات الداخلية، لمأموري الاقسام والمراكز حيث تضمنت تولي العقيد محمد عاطف مأمور قسم شرطة أول المنصورة والعقيد محمد ياسين مأمور قسم شرطة ثان المنصورة و العقيد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة طلخا و العميد محمد عبد الحميد مأمور مركز جمصة والعميد سامى الحديدى مأمور مركز ميت غمر .





كما تضمنت الحركة تولى العميد على الجميلى مأمور مركز شرطة ميت سلسيل والعميد جهاد الشربينى مأمور مركز شرطة نبروه والعميد مهدي أحمد مهدى مأمور مركز شرطة السنبلاوين والعميد هيثم حجى مأمور مركز شرطة دكرنس والعقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة بنى عبيد و العميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة أجا والعميد عبد العزيز عبد المنعم مأمور مركز شرطة المطرية والعميد سامح الجميلى مأمور مركز شرطة تمى الأمديد.



